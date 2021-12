Roskosmos: ISS sa vyhla úlomkom americkej rakety Pegasus

Moskva 3. decembra (TASR) - Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) vykonala v piatok manéver, aby sa vyhla úlomkom americkej nosnej rakety. Oznámil to riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, ktorého citovali agentúry TASS a Reuters.



"Pred piatimi minútami sa ISS vyhla americkému vesmírnemu odpadu — ostatkom nosnej rakety Pegasus," uviedol Rogozin na fóre s názvom Kozmická interakcia.



Podľa Rogozina sa musela ISS vychýliť zo svojej obežnej dráhy o 310 metrov smerom nadol, pričom v tejto polohe zotrvala necelé tri minúty. Týmto manévrom sa stanica vyhla úlomkom americkej kozmickej lode Pegasus, ktorá do vesmíru letela ešte v roku 1994.



Vyhýbací manéver podľa Rogozina neovplyvní plánovaný štart ruskej rakety Sojuz, ktorý sa má uskutočniť 8. decembra.



O tom, že fragmenty Pegasa sa priblížia k ISS, informoval Roskosmos v stredu 1. decembra, pričom vtedy uviedol, že úlomky sa budú nachádzať vo vzdialenosti 5,4 kilometra od stanice.



Vesmírny odpad tvoria úlomky vyradených nosných rakiet alebo častí vesmírnych plavidiel, ktoré voľne poletujú vo vesmíre, a preto hrozí riziko ich stretu s družicami alebo Medzinárodnou vesmírnou stanicou, vysvetľuje Reuters.



Vesmírny odpad napríklad v utorok prinútil americkú vesmírnu agentúru NASA, aby odložila na neskôr vstup svojich astronautov do otvoreného vesmíru. Tí mali za úlohu vymeniť na ISS poškodenú anténu.



Spojené štáty tiež minulý mesiac obvinili Rusko z toho, že keď nedávno testovalo jednu protidružicovú raketu, vytvoril sa tým odpad, ktorý ohrozil posádku ISS a celé roky bude ohrozovať aj ľudské aktivity vo vesmíre.