Roskosmos: Loď Progress MS-21 pravdepodobne poškodil vonkajší náraz

Moskva 21. februára (TASR) - Ruskú zásobovaciu kozmickú loď Progress MS-21, ktorú pre únik chladiacej kvapaliny odpojili od Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) pravdepodobne poškodil vonkajší náraz. V utorok to uviedla ruská vesmírna agentúra Roskosmos, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Takéto závery robíme na základe snímok, ktoré ukazujú zmeny na vonkajšom povrchu lode," napísal Roskosmos na platforme Telegram. Zverejnené fotografie podľa popisu ukazujú 12 milimetrovú dieru v časti tepelného riadiaceho systému. Poškodené boli aj solárne panely.



Roskosmos nahlásil únik chladiacej kvapaliny zo zásobovacej lode Progress MS-21 11. februára. Loď bola následne odpojená od ISS a dopadla do Tichého oceánu.



Vyšetrovanie tejto udalosti oddialilo vyslanie náhradnej evakuačnej kozmickej lode, ktorá má na Zem z ISS dopraviť ruských kozmonautov Sergeja Prokopieva a Dmitrija Petelina a Američana Franka Rubia. Na ISS uviazli, pretože ich návratovú loď Sojuz MS-22 poškodil malý meteoroid.



Náhradnú loď Sojuz MS-23 po nich vyšlú 24. februára. Ich návrat na Zem sa pre poruchu presunul až na september, uviedol Roskosmos. Pôvodne to malo byť 28. marca, na ISS tak pobudnú o pol roka dlhšie.



Okrem Prokopieva, Petelina a Rubia sú na ISS aj astronauti NASA Nicole Mannová a Josh Cassada, Ruska Anna Kikinová a Japonec Koiči Wakata. Túto štvoricu na ISS dopravil vlani v septembri modul americkej spoločnosti SpaceX.