Šéf Roskosmosu: Vzťahy so Západom obnovíme po zrušení sankcií

Moskva 2. apríla (TASR) - Normálne vzťahy medzi ruskou vesmírnou agentúrou a jej partnermi podieľajúcimi sa na prevádzke medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a iných projektoch bude možné obnoviť až po zrušení sankcií, ktoré Západ uvalil na Moskvu, povedal v sobotu šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Cieľom sankcií, ktoré krajiny Západu uvalili na Moskvu v dôsledku jej útoku na Ukrajinu, je podľa Rogozina "zabiť ruskú ekonomiku a uvrhnúť našich ľudí do zúfalstva a hladu."



"Preto som presvedčený, že obnovenie normálnych vzťahov medzi partnermi na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a inými projektmi je možné len úplným a bezpodmienečným odstránením týchto nezákonných sankcií," napísal Rogozin na sociálnych sieťach.



Napriek napätiu medzi Ruskom a Západom spolu kozmonauti na ISS aj naďalej do istej miery spolupracujú, pripomína agentúra Reuters. V stredu sa americký astronaut Mark Vande Hei spolu s dvoma ruskými kolegami vrátil na Zem na ruskej vesmírnej lodi Sojuz.



Rogozin však avizoval, že Roskosmos čoskoro predloží úradom svoje návrhy o tom, kedy úplne ukončiť spoluprácu s vesmírnymi agentúrami Spojených štátov, Kanady, EÚ a Japonska. Šéf Roskosmosu predtým vyhlásil, že sankcie Západu uvalené voči Moskve by mohli spôsobiť pád ISS.



Európska vesmírna agentúra (ESA) v marci oznámila, že pozastavuje spoluprácu s Roskosmosom na misii ExoMars, ktorá má na Mars dopraviť prieskumné vozidlo.