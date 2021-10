Moskva 5. októbra (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos plánuje v roku 2022 spustiť misie na Mesiac a Mars. V júli budúceho roka totiž chce vypustiť automatickú vesmírnu sondu Luna-25 a neskôr aj začať ďalšiu časť spoločnej rusko-európskej vesmírnej misie ExoMars. V utorok to oznámil riaditeľ Roskosmosu Dmitrij Rogozin, informovala agentúra TASS.



"Budúci rok v júli plánujeme misiu na Mesiac (Luna-25)... no a v septembri spustenie ExoMars — deväťmesačnej misie na Mars," uviedol Rogozin pre ruskú televíznu stanicu Pervyj kanal.



Vypustenie vesmírnej sondy Luna-25 niekoľkokrát odložili. Naposledy k nemu malo dôjsť v októbri tohto roka, Roskosmos však už skôr avizoval odloženie štartu misie na máj 2022. Rogozin vtedy uviedol, že obdobie ideálne na vypustenie družice začína v máji a končí v októbri.



Rogozin preto vo vysielaní povedal, že sondu plánujú budúci rok vypustiť medzi mesiacmi máj až júl. Zdôraznil však, že nejde o odklad štartu, ale o výber optimálneho času.



"Júl je výhodnejší z hľadiska energetiky," vyhlásil šéf Roskosmosu.



Automatická vesmírna sonda Luna-25 bude prvým vesmírnym aparátom súčasného Ruska, ktorý sa bude nachádzať na Mesiaci. Rusko v budúcnosti plánuje tiež niekoľko podobných vesmírnych misií — na rok 2024 je naplánovaná misia Luna-26, na rok 2025 misia Luna-27 a medzi rokmi 2027 a 2028 misia Luna-28, píše TASS.



Začiatok druhej polovice misie ExoMars bol najskôr naplánovaný na rok 2018. Rovnako ako aj v prípade misie Luna-25 ju však niekoľkokrát odložili. Vypustenie európskeho rovera na Marse a ruskej pristávacej platformy Kazačok nakoniec presunuli z roku 2020 na rok 2022. Misia by sa mala uskutočniť za pomoci vesmírnej rakety Proton-M, ktorá bude štartovať z kozmodrómu v kazašskom Bajkonure.