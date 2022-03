Roskosmos pozastavuje dodávky raketových motorov pre Spojené štáty

Moskva 3. marca (TASR) - Šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin vo štvrtok oznámil, že zastavujú dodávky raketových motorov pre Spojené štáty. Ide o reakciu na sankcie, ktoré na Západ uvalil na Rusko za napadnutie Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nechajte ich lietať do vesmíru na ich metlách," povedal Rogozin vo štvrtok pre ruskú štátnu televíziu. Dodal, že Rusko zatiaľ neplánuje poskytovať ani servis na už dodané motory.



V stredu šéf Roskosmosu oznámil, že jeho agentúra nevyšle satelity britskej komunikačnej spoločnosti OneWeb na obežnú dráhu, ak firma do dvoch dní neposkytne právne záruky, že satelity nebudú využívané na vojenské účely a dáta nebudú poskytované armáde. Štart rakety Sojuz so satelitmi britskej spoločnosti bol pôvodne naplánovaný na sobotu 5. marca. Spoločnosť OneWeb neskôr podľa agentúry AP oznámila, že zastavuje vysielanie svojich satelitov do vesmíru z kozmodrómu Bajkonur.



Ešte minulý týždeň Rogozin na sociálnej sieti Telegram napísal, že Rusko bude pokračovať s USA vo vesmírnej spolupráci. Vtedy tvrdil, že kooperácia medzi Moskvou a Washingtonom je nevyhnutná pre bezpečnú prevádzku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).