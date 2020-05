Roskosmos zablahoželal SpaceX k úspešnému štartu misie Crew Dragon

Moskva 31. mája (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskomos, ktorá ako jediná mala do soboty kapacity vysielať ľudské posádky na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), v nedeľu zagratulovala spoločnosti SpaceX k úspešnému štartu jej vesmírnej lode Crew Dragon. Informovala o tom agentúra AFP.



V prípade Crew Dragon šlo o prvý kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov za takmer desaťročie a prvý vôbec realizovaný súkromnou spoločnosťou. Od roku 2011 sa NASA pri doprave svojich astronautov na ISS spoliehala na ruské rakety.



Americkým kolegom prostredníctvom videa zverejneného na sociálnej sieti Twitter zagratuloval výkonný riaditeľ Roskosmosu pre pilotované lety Sergej Krikaľov. Uviedol, že úspech americkej misie "nám poskytne ďalšie príležitosti, z ktorých bude mať úžitok celý medzinárodný program".



V čase, keď medzi Ruskom a západnými krajinami v posledných rokoch vládne napätie, zostáva projekt ISS zriedkavým príkladom medzinárodnej spolupráce, ktorá pokračuje napriek konfliktom v politike, konštatovala AFP.



Ak všetko pôjde podľa plánu, vesmírna loď Crew Dragon s astronautmi Robertom Behnkenom a Douglasom Hurleym pristane na ISS v nedeľu okolo 16.30 h SELČ.



Štart lode Crew Dragon sa pritom podaril až na druhýkrát, prvý štart naplánovaný na stredu bol preložený na sobotu pre zlé počasie na Myse Canaveral.



I keď počasie ohrozovalo aj sobotňajší štart, napokon šlo všetko podľa plánu: od štartu cez odpojenie prvého stupňa nosnej rakety Falcon 9, ktorý následne úspešne pristál na plaforme Of Course I Still Love You v Atlantickom oceáne. Prvý stupeň SpaceX využíva na opätovné štarty. Po odpojení prvého stupňa prevzal jeho činnosť druhý raketový stupeň, od ktorého sa po zhruba šiestich minútach loď Crew Dragon odpútala. Od tohto okamihu je let k cieľu - ISS - výhradne v réžii lode Crew Dragon.