Rusko zatiaľ nezaznamenalo prípady opakovanej infekcie COVID-19

Moskva 2. mája (TASR) - V Rusku nebol doposiaľ zaznamenaný ani jeden prípad, že by sa ten istý človek nakazil koronavírusom opakovane. V rozhovore vysielanom ruskou televíznou stanicou Rossija-24 to podľa sobotnej informácie agentúry TASS uviedla šéfka Ruskej Federálnej služby pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov a dobrých životných podmienok (Rospotrebnadzor) Anna Popovová.



Ak sa aj jedinec, ktorý má koronavírus, cíti, že je už zdravý a že sa vyliečil, ešte aj tak môže byť stále nosičom choroby, konštatovala Popovová.



"Môžem bez váhania povedať, že trvá to veľmi dlho, kým vírus odíde z organizmu. To je pravda. A ak sa aj človek už cíti byť zdravým, ešte stále môže vírus roznášať," dodala šéfka štátneho kontrolného úradu.



V piatok prišli juhokórejskí vedci so všeobecným tvrdením, že množstvo hlásených prípadov pacientov, ktorým sa nákaza koronavírusom po vyliečení vrátila, je v skutočnosti spôsobené chybami pri testovaní.



Podľa bádateľov z juhokórejského Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) nie je totiž možné, aby sa koronavírus - spôsobujúci ochorenie COVID-19 - v ľudskom tele znovu aktivoval.



V Rusku je momentálne zaznamenaných dovedna 114.431 prípadov koronavírusovej infekcie. Uzdravilo sa zatiaľ 13.220 pacientov a zomrelo ich 1169.