Rotterdam dočasne demontuje most, aby mohla preplávať Bezosova jachta

Haag 3. februára (TASR) - Holandské prístavné mesto Rotterdam dočasne rozoberie historický most Koningshavenbrug, aby sa tak uvoľnila cesta pre obrovskú rekreačnú jachtu amerického miliardára Jeffa Bezosa, ktorú skonštruovali v tamojšej lodenici. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Oceľový most, nazývaný aj "De Hef" a považovaný za symbol tohto najväčšieho prístavu Európy, je totiž pre 40 metrov vysoké trojsťažňové plavidlo za 430 miliónov eur príliš nízky. Lodenica Oceanco požiadala miestne úrady o odstránenie centrálnej časti mosta. Náklady uhradí majiteľ jachty.



"Je to jediná cesta vedúca na more," vyhlásil hovorca starostu Rotterdamu.



Rozhodnutie pobúrilo holandských pamiatkarov, keďže magistrát po rozsiahlej renovácii mosta v roku 2017 prisľúbil, že ho nikdy nedá demontovať. Magistrát teraz tvrdí, že most po prejazde jachty získa opäť svoju pôvodnú podobu. Proces demontáže potrvá niekoľko týždňov a očakáva sa tohto roku v lete.



Koningshavenbrug, ktorý postavili v roku 1878 a prestavali po tom, ako ho v roku 1940 počas druhej svetovej vojny zbombardovali nacisti, je bývalý železničný most na trati spájajúcej Rotterdam s belgickými Antverpami a Bruselom. Jeho stredná časť je zdvíhacia, aby pod ním mohli preplávať lode.



Jeff Bezos (58), zakladateľ spoločnosti Amazon, je jedným z najbohatších ľudí planéty. Jeho nové plavidlo bude s dĺžkou 127 metrov najväčšou plachtovou rekreačnou jachtou na svete.