Röttgen: Volebná prehra CDU by mala byť varovaním pre celú stranu

Berlín 15. marca (TASR) - Volebná porážka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nedeľňajších voľbách v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko a Porýnie-Falcko by mala pre celú CDU slúžiť ako varovanie pred septembrovými parlamentnými voľbami. Povedal to pre noviny Rheinische Post vplyvný politik CDU Norbert Röttgen.



"Výsledky CDU v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falcku sú budíčkom pre celú CDU," vyhlásil Röttgen, predseda zahraničného výboru Bundestagu a bývalý spolkový minister životného prostredia. "Čas nás tlačí, ale stále je možné prijať konkrétne opatrenia," zdôraznil.



Kresťanskí demokrati sa musia podľa neho zamerať na tri oblasti: stratégiu boja proti pandémii nového koronavírusu, objasnenie korupčných škandálov týkajúcich sa nákupu rúšok a sformulovanie programu pre ďalšie témy okrem koronavírusovej krízy.



Zlé výsledky CDU však podľa neho nesúvisia len s popularitou predstaviteľov CDU.



Bavorský premiér Markus Söder, ktorý je šéfom CSU, označil volebné výsledky CDU v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falcku za "tvrdý úder do srdca Únie", píše týždenník Der Spiegel. Jedným z dôvodov nepriaznivého výsledku je podľa neho doterajšia vládna politika v boji proti pandémii. Myslí si, že voliči pri hlasovaní prejavili voči nej svoj skeptický postoj.



Söder požaduje, aby Úniu do jesenných parlamentných volieb viedol nový tím, napísala agentúra DPA. "Nemôže vzniknúť dojem, že po 16 rokoch nemá Únia nijakú perspektívu do budúcnosti," uviedol pred zasadnutím vedenia strany v Mníchove. Takisto apeloval na to, aby na tento politický vývoj reagovala aj nemecká spolková vláda. Pre úspech v spolkových parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 26. septembra, je podľa neho potrebná rozhodnosť.



Kandidát SPD na pozíciu nemeckého kancelára, minister financií Olaf Scholz, uviedol, že výsledky sú dôkazom, že vytvorenie vlády je možné i bez CDU. V oboch krajinách je podľa neho možný vznik trojkoalície Zelených, SPD a liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP), čo ukazuje, že takéto spojenectvo by bolo možné i na celoštátnej úrovni.



V Bádensku-Württembersku získala CDU iba 24,1 percenta hlasov (pokles o 2,9 percenta), čo je jej doteraz najhorší volebný výsledok. V tejto spolkovej krajine CDU porazila strana zelených premiéra Winfrieda Kretschmanna.



Výrazné straty zaznamenala CDU aj v Porýní-Falcku, kde skončila druhá za sociálnymi demokratmi z SPD.



Nedeľňajšie výsledky volieb nepomohli ani novému lídrovi CDU Arminovi Laschetovi, komentuje AFP. Laschet dodal, že spoločne so Söderom plánujú v apríli alebo máji rozhodnúť o tom, kto sa bude uchádzať o post kancelára.



Napriek klesajúcej podpore však Únia CDU/CSU podľa prieskumov verejnej mienky naďalej vedie v prieskumoch pred opozičnou stranou Zelených i pred koaličnými sociálnymi demokratmi.