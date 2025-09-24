Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Routha uznali za vinného z minuloročného pokusu o atentát na Trumpa

Ryan Wesley Routh sa zúčastňuje zhromaždenia v centre Kyjeva na Ukrajine 30. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Ryana Routha (59) uznali za vinného vo všetkých piatich bodoch obžaloby a hrozí mu doživotný trest odňatia slobody.

Washington 24. septembra (TASR) - Muža, ktorý minulý rok so strelnou zbraňou niekoľko hodín sledoval vtedy ešte len kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa neďaleko golfového ihriska na Floride, v utorok súdna porota uznala za vinného z pokusu o atentát. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.

Ryana Routha (59) uznali za vinného vo všetkých piatich bodoch obžaloby a hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Vynesenie rozsudku je naplánované na 18. decembra.

Routh podľa poroty 15. septembra 2024 mieril puškou z krovia vedľa Trumpovho golfového ihriska v meste West Palm Beach na Floride, kde republikánsky prezidentský kandidát hral golf. Hlaveň pušky zbadal agent tajnej služby USA (USSS), ktorý na Routha viackrát vystrelil. Podozrivý sa dal na útek a zadržali ho na diaľnici v susednom okrese. Routh pri incidente zo svojej zbrane nevystrelil a nemal priamy výhľad na Trumpa, od ktorého bol vzdialený niekoľko stoviek metrov.

Routh všetky obvinenia poprel a na súde sa zastupoval sám. Podľa viacerých amerických médií sa po prečítaní verdiktu poroty pokúsil ublížiť si perom, ale stráž mu v tom včas zabránila.

Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social napísal, že v prípade figuroval „zlý muž so zlým úmyslom“ a poďakoval sa svedkovi, ktorého informácie vyšetrovateľom pomohli k zatknutiu.
