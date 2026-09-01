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Rovaniemi ostáva oficiálnym rodným mestom Santa Clausa

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Na snímke Santa Claus na saniach so sobmi. Foto: TASR - Oliver Ondráš

EUIPO rozhodoval na základe žiadosti o zrušenie ochrannej známky, ktorú podal holandský novinár na voľnej nohe Lex Boon.

Autor TASR
Helsinski/Brusel 1. septembra (TASR) - Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ponechal fínskemu mestu Rovaniemi ochrannú známku „oficiálne rodné mesto Santa Clausa“. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa Yle.

EUIPO rozhodoval na základe žiadosti o zrušenie ochrannej známky, ktorú podal holandský novinár na voľnej nohe Lex Boon. Podľa jeho argumentácie to údajne vytvára dojem, že nejaký oficiálny orgán oficiálne určil Rovaniemi za „rodné mesto“ Santa Clausa, hoci ako fiktívna postava môže mať svoje rodné mesto kdekoľvek. Poukazoval na konkurenčné nároky miest ako Drøbak v Nórsku, Mora vo Švédsku a North Pole na Aljaške.

Podľa rozhodnutia úradu však neexistujú dôvody na zrušenie ochrannej známky. Neznamená to, že Európska únia rozhodla o Rovaniemi ako o oficiálnom rodisku Santa Clausa, ide o rozhodnutie v oblasti ochranných známok. Podľa dostupných informácií ide o rozhodnutie prvostupňového oddelenia EUIPO, takže nemusí byť konečné a je možné voči nemu podať odvolanie.

Rovaniemi leží vo fínskom Laponsku za polárnym kruhom a ochrannú známku „oficiálne rodné mesto Santa Clausa“ má registrovanú v EÚ od roku 2009. Okrem mnohých iných krajín tiež v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Japonsku a Nórsku.
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