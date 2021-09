Roveru Perseverance sa podarilo získať z Marsu aj druhú vzorku hornín

Na ilustračnej snímke amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) je zobrazený vrtuľník Ingenuity na planéte Mars, v pozadí robotické vozidlo Perseverance. Foto: TASR/AP

Washington 11. septembra (TASR) - Robotickému vozidlu Perseverance amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa podarilo získať v poradí druhú vzorku hornín z povrchu Marsu. V piatok o tom informovala NASA, ktorú cituje agentúra DPA.Vzorky sú "", napísala NASA prostredníctvom oficiálneho twitterového účtu tohto marsochodu.Vzorky podľa vedca Kena Farleyho z NASA odhaľujú potenciálne obývateľné prostredie na Marse. "" priblížil Farley vo vyhlásení.NASA v pondelok potvrdila, že sa Perseverance podarilo získať vôbec prvú vzorku hornín z povrchu Marsu. NASA plánuje pomocou marsochodu získať z povrchu červenej planéty približne tridsať takýchto vzoriek, ktoré by mali byť prostredníctvom viacerých misií prepravené na Zem do zhruba desiatich rokov.Perseverance pristál na Marse koncom februára, pričom išlo o riskantný manéver. Vývoj a zostrojenie tohto robotického vozidla stálo približne 2,5 miliardy dolárov a trvalo osem rokov. Poslaním roveru na Marse je pátrať po stopách mikroorganizmov a skúmať geológiu a podnebie červenej planéty.Začiatkom augusta sa roveru Perseverance (Vytrvalosť) odber vzorky nepodaril, keďže vŕtal do oveľa mäkšej horniny, v dôsledku čoho sa zozbieraný materiál rozpadol a nepodarilo sa ho tak dostať do titánovej trubice.Vedci z NASA dopravili na Mars spolu s roverom i miniatúrny experimentálny vrtuľník Ingenuity (Vynaliezavosť), ktorý v polovici apríla uskutočnil svoj prvý let - išlo o vôbec prvý uskutočnený let na inej planéte. Vrtuľník odvtedy vykonal už 12 vzlietnutí.Táto misia je súčasťou programu, ktorý zahŕňa aj misie na Mesiac s cieľom pripraviť sa na možný prieskum Marsu ľudskými posádkami.