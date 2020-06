Rovníková Guinea obvinila zástupkyňu WHO z falšovania počtu nakazených

Malabo 2. júna (TASR) - Vláda stredoafrického štátu Rovníková Guinea v utorok požiadala predstaviteľku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Triphonie Nkurunzizaovú, aby okamžite opustila jej územie a obvinila ju z falšovania počtu osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Uviedla to agentúra AFP.



V dokumente s dátumom 26. mája, ktorý agentúra AFP získala v utorok, ministerstvo zahraničných vecí Rovníkovej Guiney požiadalo regionálnu pobočku WHO v Afrike, aby ukončila misiu svojej zástupkyne v Rovníkovej Guinei a dohliadla na jej odchod z hlavného mesta Malaba.



Predseda vlády Pascual Obama Asue minulý piatok v Senáte obvinil Nkurunzizaovú z falšovania údajov o osobách nakazených koronavírusom vyvolávajúcim chorobu COVID-19.



"Nemáme problém s WHO, máme problém so zástupcom WHO v Malabe," uviedol premiér vo vysielaní štátnej televízie.



Zdroj pobočke OSN v Malabe potvrdil, že vláda požiadala o stiahnutie zástupkyne WHO. Tá je však podľa zistení AFP naďalej v Malabe, keďže v krajine je momentálne pozastavená letecká doprava.



Miestne úrady tvrdia, že do 1. júna bolo zaznamenaných 1306 prípadov nákazy koronavírusom, 12 ľudí nákaze podľahlo. Oficiálne štatistiky sa po vypuknutí epidémie spočiatku aktualizovali každý deň, ale od 28. apríla to úrady robia už len občas.



Údaje zverejňované WHO boli niekedy o niečo vyššie ako bilancia úradov Rovníkovej Guiney, ale v súčasnosti oba zdroje uvádzajú rovnaké čísla, poznamenáva AFP.