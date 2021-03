Po výbuchoch v Rovníkovej Guinei hlásia 20 mŕtvych a 600 zranených

Bata 8. marca (TASR) - Najmenej 20 ľudí zahynulo a viac ako 600 ďalších utrpelo zranenia pri sérii výbuchov, ktoré v nedeľu nastali na vojenskej základni v najväčšom meste v Rovníkovej Guinei. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP.



Prezident Teodoro Obiang Nguema vo vyhlásení prečítanom v štátnej televízii uviedol, že príčinou explózií bolo "nedbanlivé zaobchádzanie s dynamitom" na základni v prístavnom meste Bata. Tlakové vlny podľa neho popoludní miestneho času spôsobili škody na takmer všetkých domoch a budovách mesta.



Ministerstvo obrany stredoafrického štátu neskôr oznámilo, že požiar v zbrojnom sklade spôsobil výbuch munície vysokého kalibru.



Štátna televízia priniesla zábery veľkého stĺpu dymu stúpajúceho z miesta výbuchu, mnohých utekajúcich ľudí i domov so strhnutými strechami. Podľa rozhlasovej stanice Radio Macuto evakuovali obyvateľov z okolia štyroch kilometrov okolo mesta Bata vzhľadom na dym, ktorý by mohol byť škodlivý.



Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo, aby ľudia darovali krv a aby sa dobrovoľní zdravotníci prihlásili v jednej z troch nemocníc, kde ošetrovali zranených. Uviedlo tiež, že pod troskami mohli uviaznuť ďalší ľudia.



Minister zahraničných vecí Simeon Oyono Esono Angue sa stretol so zahraničnými veľvyslancami a požiadal o pomoc pre svoju krajinu po výbuchoch. Rovníková Guinea je malý na ropu bohatý štát, ktorý má 1,3 milióna obyvateľov a leží na západnom pobreží strednej Afriky južne od Kamerunu.