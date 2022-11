Prezident Rovníkovej Guiney Obiang opätovne obhájil svoj mandát

Malabo 27. novembra (TASR) - Prezident Rovníkovej Guiney Teodoro Obiang Nguema Mbasogo bol opätovne zvolený do funkcie, so ziskom 94,9 percent hlasov odovzdaných v minulotýždňových predčasných prezidentských voľbách si zabezpečil už svoje šieste funkčné obdobie. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP odvolávajúca sa na tamojšiu volebnú komisiu.



80-ročný Obiang si tak upevnil pozíciu najdlhšie slúžiaceho prezidenta v súčasnosti. Moci sa prvýkrát chopil pri štátnom prevrate v roku 1979.



Ako poznamenala agentúra Rueters, v Rovníkovej Guinei, jednej z najautoritárskejších krajín sveta, sa od nadobudnutia nezávislosti od Španielska v roku 1968 vystriedali iba dvaja prezidenti. Prvým bol Francisco Macias Nguema, ktorého zosadil jeho synovec a dodnes slúžiaci prezident Teodoro Obiang.



Obiang získal v každých prezidentských voľbách viac ako 90 percent hlasov, medzinárodní pozorovatelia však tieto výsledky spochybňujú. Jeho kritici tvrdia, že napriek veľkému osobnému bohatstvu urobil málo pre to, aby vymanil krajinu z chudoby. Skupiny na ochranu práv ho zase obviňujú z potláčania disentu a zásahov proti politickým rivalom. Protesty sú v krajine väčšinou zakázané, pričom médiá sú pod prísnou kontrolou.