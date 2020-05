Rowlingová zverejnila online prvé kapitoly nového detského príbehu

Londýn 26. mája (TASR) - Britská spisovateľka J.K. Rowlingová začala v utorok na internete postupne zverejňovať svoju novú knihu nazvanú The Ickabog, ktorú si bude možné čítať zadarmo online. Autorka chce takto zabaviť deti a rodiny uviaznuté doma počas pandémie nového koronavírusu. Informácie priniesla tlačová agentúra AP. Je to prvé dielo Rowlingovej pre deti od čias Harryho Pottera.



Autorka kníh o čarodejníckom učňovi Potterovi v utorok uviedla, že pred desaťročím napísala rozprávku na dobrú noc pre svoje deti. Je zasadená do vymyslenej krajiny a ide o samostatný príbeh "o pravde a zneužívaní moci". Je určená pre deti od sedem do deväť rokov a nenadväzuje na iné Rowlingovej knihy.



Rowlingová vysvetlila, že náčrt knihy zostal na povale jej domu, pretože sa rozhodla sústrediť na písanie kníh pre dospelých. Spisovateľka dodala, že jej deti, teraz už tínedžeri, boli "dojemne nadšené", keď im nedávno naznačila, že príbeh opráši a bezplatne zverejní. Pamätali si ho ešte z raného detstva, keď na ňom pred desiatimi pracovala a pred spaním im čítala hotové časti.



"Posledných pár týždňov som ponorená do fiktívneho sveta, hoci som si myslela, že doň už nikdy nevstúpim. Keď som knihu dokončovala, začala som po večeroch znova čítať rodine jednotlivé kapitoly," opisovala situáciu Rowlingová.



"Prví dvaja čitatelia Ickaboga mi povedali, že si príbeh pamätajú ešte z obdobia, keď boli maličkí, a žiadali ma, aby som doňho znova zaradila tie pasáže, ktoré mali obzvlášť radi (poslúchla som)," uviedla autorka.



Čitatelia sa dozvedia o povesti o obávanom netvorovi menom Ickabog, ktorý "vraj hltá deti a ovce", napísal britský portál BBC.



Prvé dve kapitoly boli na internete zverejnené v utorok, pričom každý deň (o 15.00 h) budú pribúdať ďalšie dve či tri - až do 10. júla.



Kniha vyjde v tlači koncom roka, v novembri, a spisovateľka vyhlásila, že všetky svoje zisky z predaja dá na projekty na pomoc ľuďom, ktorých postihla pandémia koronavírusu obzvlášť tvrdo.



Rowlingová tiež vyzvala deti, aby ku kapitolám zverejneným online kreslili obrázky a posielali jej ich každý deň na sociálne siete. Najlepšie potom vydavateľ vyberie do tlačenej podoby knihy - ona sama nebude rozhodovať, ktoré sú najlepšie.