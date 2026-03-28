< sekcia Zahraničie
Rozbieha sa zbierka pre informátora v kauze údajného sledovania TISZA
Autor TASR
Budapešť 28. marca (TASR) - Do zbierky na podporu bývalého maďarského policajného vyšetrovateľa Benceho Szabóa, ktorý odhalil operáciu maďarských tajných služieb zameranú na rozloženie opozície, sa už zapojilo viac ako 20.000 jednotlivcov.
Ako v sobotu informovala agentúra AFP, zbierku na online platforme 4fund.com spustil v piatok večer Szabóov brat, aby mu pomohol s financovaním právnických služieb a ďalšími výdavkami. Počiatočným cieľom bolo vyzbierať 12.500 eur, ale necelý deň po spustení zbierky je na konte už viac ako 500.000 eur.
Bence Szabó, bývalý elitný vyšetrovateľ policajného oddelenia pre kyberkriminalitu špecializujúceho sa na prípady detskej pornografie, tvrdí, že spolu s kolegami odhalil dôkazy, že maďarská domáca rozviedka sa od roku 2025 snažila infiltrovať do IT systémov opozičnej strany TISZA, uviedla AFP.
V júli 2025 dostalo Szabóovo oddelenie tip na dvoch mužov z Maďarska, ktorí údajne mali v úmysle natáčať skrytou kamerou pornografické zábery s maloletými.
Szabó a jeho tím následne zaistili IT zariadenia jedného z mužov. V tých, ktoré sa im podarilo odblokovať, však nenašli stopy detskej pornografie. Zo zaistenej komunikácie však vyplynulo, že podozrivé osoby sú IT špecialisti spojení so stranou TISZA, pričom jeden z nich bol v danom čase pod tlakom neznámych osôb, aby im pomohol preniknúť do IT systémov opozičnej strany.
Bývalý policajt vo videu uviedol, že počas vyšetrovania zažil jeho tím neobvyklé zásahy rozviedky a že im nadriadení nedovolili preveriť podozrenie, že v danom prípade by mohlo ísť o operáciu proti opozícii.
Szabó tvrdí, že všetky tieto faktory ho viedli k presvedčeniu o cielenom sledovaní strany TISZA špeciálnou jednotkou domácej rozviedky pod priamou kontrolou ministra alebo štátneho tajomníka.
Bence Szabó sa rozhodol opustiť policajné zložky a celú kauzu zverejniť ako whistleblower: všetky dáta poskytol investigatívnemu portálu Direkt36, ktorý v stredu publikoval článok s detailmi prípadu. Do 24 hodín bol Szabó prepustený z polície, ktorá v jeho dome vykonala raziu a bol obvinený zo zneužitia právomoci.
Video, v ktorom Szabó celý prípad opisuje, bolo vo štvrtok zverejnené aj na platforme YouTube a odvtedy má viac ako dva milióny zhliadnutí.
Rýchlo rastúca suma na podporu Benceho Szabóa podľa AFP svedčí o pobúrení maďarskej verejnosti v súvislosti s týmto prípadom, ktorý Péter Magyar označil za „Orbángate“ a za najzávažnejší škandál v oblasti národnej bezpečnosti od prechodu Maďarska k demokracii v roku 1990.
Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je nepretržite pri moci od roku 2010, čelí pred parlamentnými voľbami vypísanými na 12. apríla bezprecedentnej výzve v podobe opozičnej strany TISZA, ktorá už viac ako rok vedie v nezávislých prieskumoch verejnej mienky.
Maďarská vláda medzičasom priznala, že prebiehala tajná operácia, ale uviedla, že bola spustená ešte pred založením strany TISZA a bola zameraná na „ukrajinských špiónov“.
Orbán sa snaží vykresliť svojho rivala - stranu TISZA a jej lídra Pétera Magyara - ako „bábku“ v rukách Bruselu a Kyjeva. Orbán vzniesol aj nepreukázané tvrdenia, že Ukrajina zasahuje do predvolebnej kampane v Maďarsku, aby pomohla opozícii, doplnila AFP.
