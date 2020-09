Británia mätie cestujúcich z Portugalska rozdielnymi opatreniami

Londýn 4. septembra (TASR) - Britský minister dopravy Grant Shapps v piatok pripustil, že rôzne karanténne opatrenia, ktoré zaviedli jednotlivé časti Spojeného kráľovstva voči Portugalsku, vytvárajú medzi občanmi "zmätok". Informovala o tom agentúra AFP.



Ľudia, ktorí pricestujú z Portugalska do Škótska a Walesu, sa budú od piatka musieť podrobiť povinnej 14-dňovej karanténe. Tí, ktorí prídu do Anglicka či Severného Írska, do karantény ísť nemusia.



Rozdielne pravidlá sa stali predmetom rozsiahlej kritiky. "Uvedomujem si, že rozdielne pravidlá spôsobili zmätok. V Spojenom kráľovstve však máme decentralizovaný prístup a ja som zodpovedný iba za Anglicko," povedal Shapps pre spravodajskú televíziu Sky News.



Shapps dodal, že úrady situáciu neustále monitorujú a môže sa rýchlo zmeniť.



Portugalsko je pre Britov obľúbenou dovolenkou destináciou. Minulý rok ho navštívilo 2,5 milióna Britov.



Škótska a waleská vláda sa pre zavedenie povinnej karantény rozhodli z dôvodu nárastu počtu nakazených v Portugalsku z 15 na 23 na 100.000 obyvateľov.



Škótska vláda takisto zaviedla karanténu pre ľudí prichádzajúcich z Grécka a Francúzskej Polynézie, waleská vláda pre cestujúcich z Gibraltáru.