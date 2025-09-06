< sekcia Zahraničie
Rozhlasová RMF FM: Vo východnom Poľsku spadol predpokladaný dron
V auguste tohto roka sa bezpilotné lietadlo zrútilo do poľa na východe Poľska. Prokurátor vyšetrujúci incident uviedol, že dron zjavne priletel smerom z Bieloruska.
Autor TASR
Varšava 6. septembra (TASR) – Neidentifikovaný predmet, pravdepodobne dron, dopadol neďaleko obce Majdan-Sielec na východe Poľska, informovala v sobotu rozhlasová stanica RMF FM. TASR o tom píše na základe agentúry Reuters.
Objekt podľa správy spadol približne 500 metrov od budov, pričom na miesto dorazili bezpečnostné služby. Rádio uviedlo, že informáciu má potvrdenú od polície.
Poľsko je v pohotovosti, pokiaľ ide o objekty vstupujúce do jeho vzdušného priestoru, odkedy zablúdená ukrajinská raketa zasiahla dedinu na juhu krajiny a zabila dvoch ľudí. Došlo k tomu v roku 2022 niekoľko mesiacov po invázii Ruska na Ukrajinu.
