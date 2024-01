Rozhnevaní farmári nedovolili ministrovi Habeckovi vystúpiť z trajektu

Berlín 5. januára (TASR) - Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck vyjadril v piatok znepokojenie nad náladami v krajine po tom, ako v noci uviazol pre protest farmárov na trajekte na severe Nemecka. Približne 30 demonštrantov mu totiž vo štvrtok večer zabránilo vystúpiť v prístavnom meste Schlüttsiel z trajektu, ktorým sa vracal z dovolenky na ostrovčeku Hallig Hooge v Severnom mori, povedal agentúre AFP hovorca miestnej polície.



Minister sa pokúšal dohodnúť s farmármi, ktorých rozhnevali plány vlády na zníženie daňových úľav pre poľnohospodársky sektor. Nepodarilo sa mu to však, pričom viacerí demonštranti sa pokúšali vniknúť do trajektu, ktorý sa musel aj s ministrom na palube vrátiť späť na ostrov. Šéf trajektovej spoločnosti v piatok povedal, že plavidlo sa len o vlások vyhlo útoku, informovala agentúra DPA.



V prístave protestovalo zhruba 100 farmárov, mnohí prišli traktormi. Polícii sa neskôr demonštrantov podarilo rozohnať paprikovým sprejom, pričom samotný Habeck sa z ostrova dostal do zmieneného mesta až okolo 2.00 h.



Habeck, ktorý je členom strany Zelených, v piatok vyjadril ľútosť nad tým, že s farmármi nedokázal rokovať. Zároveň uviedol, že ho znepokojujú vyhrotené nálady v spoločnosti. "Protesty v Nemecku sú cenným prínosom... Nátlak a násilie však tento prínos ničia," povedal.



Hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit označil incident za "hanebný a v rozpore s pravidlami demokratického spolunažívania".



Nemecké združenie poľnohospodárov (DBV) sa od blokády trajektu dištancovalo. "Osobné útoky, urážky, vyhrážky, nátlak alebo násilie sú neprijateľné," uviedol prezident združenia Joachim Rukwied. "Blokády tohto druhu sú neprípustné," dodal s tým, že DBV napriek nesúhlasu s plánmi vlády rešpektuje súkromie politikov.



Nemeckých poľnohospodárov pobúrili plány vlády zrušiť tento rok daňové úľavy pre ich sektor. Tisíce z nich v decembri protestovali v Berlíne, kde traktormi blokovali cesty a na ulice sypali hnoj. Prejavy ich nespokojnosti napokon prinútili vládu, aby plánované zníženie dotácií čiastočne odvolala.



Vláda uviedla, že zníženie dane z motorových vozidiel pre poľnohospodárov napokon zostane zachované, zatiaľ čo dotácia na pohonné hmoty sa bude rušiť postupne v priebehu niekoľkých rokov a nie nárazovo. Poľnohospodári však tieto kroky stále nepovažujú za dostatočné a žiadajú zachovanie viacerých úľav.