Rozhodne sa o šéfovi Eurokomisie,liberáli zo SR chcú post podpredsedu

Brusel 12. júla (TASR) - Počas prvého plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa bude konať od 16. do 19. júla v Štrasburgu, sa bude rozhodovať o tom, či Ursula von der Leyenová povedie Európsku komisiu (EK) najbližších päť rokov. Zároveň sa o jednu z podpredsedníckych funkcií v EP chce podľa informácií TASR uchádzať aj slovenská delegácia v liberálnej skupine Obnovme Európu (RE). Historicky prvým slovenským podpredsedom EP bol Michal Šimečka, ktorého v tejto funkcii nahradil Martin Hojsík, informuje spravodajca TASR.



Von der Leyenová potrebuje na obhajobu svojej predsedníckej funkcie v eurokomisii v tajnom hlasovaní najmenej 361 hlasov zo 720-členného europarlamentu. Či dostane dostatok hlasov pre výkon svojho druhého mandátu, bude známe vo štvrtok 18. júla o 13.00 hodine SELČ.



Ako v piatok pred novinármi uviedol hovorca EP Jaume Duch, dovtedy by si zákonodarcovia mali zvoliť predsedu, podpredsedov a kvestorov EP. Predsednícku stoličku by si mala udržať Roberta Metsolová z Malty ako zástupkyňa Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá v eurovoľbách zvíťazila.



Čo sa týka podpory súčasnej šéfky EK, tri tzv. proeurópske frakcie - ľudovci, socialisti a liberáli - majú spolu 401 mandátov, avšak nie všetci poslanci týchto skupín von der Leyenovú podporia. Tá preto rokovala o podpore aj s frakciou Zelených (53 kresiel) a má tiež podporu poslancov za ODS z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), čo verejne naznačil český premiér Petr Fiala.



Súčasná šéfka EK sleduje aj nominácie národných vlád na eurokomisárov. Zatiaľ pozná iba osem mien: Estónsko chce Kaju Kallasovú za šéfku diplomacie EÚ, čo potvrdil aj summit EÚ, Slovensko chce pokračovať s Marošom Šefčovičom, podobne ako Lotyšsko s Valdisom Dombrovskisom. Švédsko do Bruselu posiela ministerku pre európske záležitosti Jessiku Roswallovú, Írsko exministra financií Michaela McGratha, Fínsko bývalú europoslankyňu a ministerku pre verejné záležitosti Hennu Virkkunenovú a Slovinsko bývalého člena Európskeho dvora audítorov Tomaža Vesela.



Pri ďalších členských krajinách je v hre buď viacero mien, alebo, ako napríklad v prípade Grécka, doterajší eurokomisár Margaritis Schinas čaká na súhlas vlády.