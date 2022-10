Rozhodnutia Ruska o dohode o vývoze obilia považuje Biden za škandál

Washington 30. októbra (TASR) - Rozhodnutie Ruska odstúpiť od dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov je "škandalózne", uviedol prezident USA Joe Biden. Podľa televízie Sky News to Biden vyhlásil v sobotu večer počas rozhovoru s novinármi.



Ako vo svojom spravodajstve pred tým informovala aj agentúra TASR, Rusko v sobotu listom upovedomilo Organizáciu Spojených národov, že "od dnešného dňa" pozastavuje "na neurčito" dohodu vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov.



Rusko ohlásilo pozastavenie svojej účasti na zmienenej dohode po tom, ako obvinilo Ukrajinu zo sobotňajšieho útoku dronmi na prístav v Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily. Podľa ministerstva však došlo len k "malému" poškodeniu jednej z ruských lodí.



Moskva okrem toho tvrdí, že Ukrajine pomohla útok na Sevastopoľ pripraviť Británia, ktorú zároveň obvinila aj z toho, že bola zapletená do nedávnych výbuchov na plynovodoch Nord Stream.



Ukrajina aj Británia obvinenia Moskvy popreli.



Moskva tiež uvádzala, že na predmetné lode sa vzťahovala zmienená dohoda o vývoze ukrajinského obilia sprostredkovaná OSN. V liste OSN teraz tvrdí, že "nie je schopná zaistiť bezpečnosť civilných lodí", ktoré sa plavia v súlade s podmienkami tejto dohody.



Rusko okrem toho žiada, aby sa v pondelok z dôvodu zmienených útokov konalo zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, informoval denník The Guardian.