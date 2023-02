Rozhodnutie Bidena navštíviť Kyjev vznikalo po ceste Zelenského do USA

Washington 21. februára (TASR) - Rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena navštíviť Kyjev začalo vznikať po decembrovej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy stanice NBC News, ktorá sa odvoláva na dva zdroje oboznámené so situáciou.



"Rozhodnutie prezidenta Bidena uskutočniť riskantnú návštevu Kyjeva vzniklo po podobne utajenej misii pred dvoma mesiacmi, keď ukrajinský prezident Zelenskyj prišiel do Washingtonu a vystúpil s prejavom na spoločnom zasadnutí oboch komôr amerického Kongresu," píše NBC News s odvolaním sa na zdroje. Išlo o prvú zahraničnú cestu Zelenského od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Predstavitelia americkej vlády sa rozhodli využiť prvé výročie začiatku ruskej invázie a urobiť podobné odvážne gesto.



Biely dom v piatok 10. februára oficiálne potvrdil, že Biden navštívi Poľsko v dňoch 20. – 22. februára. Malá skupina vysokopostavených predstaviteľom administratívy USA však uvažovala, že by to tiež mohla byť príležitosť na návštevu Ukrajiny a ešte výraznejšie jej tak prejaviť solidaritu, píše NBC News.



Predstavitelia americkej vlády dlhodobo tvrdili, že je takmer nemožné zaručiť Bidenovu bezpečnosť pri ceste do vojnovej zóny, kde USA aktívne nepôsobia.



Rokovania o bezpečnostných opatreniach počas návštevy jeden zo zdrojov označil za "intenzívne". Ako uviedol poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, niekoľko hodín pred Bidenovým odchodom telefonicky upozornili aj ruské úrady.



"Samozrejme, stále tam bolo riziko a pri takomto úsilí je vždy riziko," dodal Sullivan.



Pondelková nečakaná návšteva prezidenta USA v Kyjeve podliehala prísnemu utajeniu, pričom Biden absolvoval aj desaťhodinovú jazdu vlakom z Poľska.



Ukrajinu už vlani v máji navštívila aj prezidentova manželka Jill Bidenová, kam sa presunula z územia SR, pripomína NBC News. Úrady o jej návšteve Ukrajiny oficiálne informovali až po tom, ako sa pripravovala na návrat na Slovensko.