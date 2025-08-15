< sekcia Zahraničie
Rozhodnutie Izraela obsadiť mesto Gaza je podľa ČR riskantné
Ministerstvo tiež podotklo, že Česko podporuje dohodu o zlepšení humanitárnej situácie v Pásme Gazy medzi EÚ a Izraelom.
Autor TASR
Praha 15. augusta (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí považuje rozhodnutie bezpečnostného kabinetu izraelskej vlády obsadiť mesto Gaza za riskantný krok. Verí však, že Izrael urobí všetky nevyhnutné kroky na ochranu civilistov a bude postupovať v súlade s medzinárodným právom. Ministerstvo to uviedlo v piatok v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Hoci rozhodnutie označilo za riskantný krok, nemožno podľa neho prehliadať skutočnosť, že konflikt pokračuje najmä preto, lebo časti Pásma Gazy vrátane mesta Gaza naďalej ovláda Hamas, ktorý tam v neľudských podmienkach drží izraelských rukojemníkov.
Ministerstvo tiež podotklo, že Česko podporuje dohodu o zlepšení humanitárnej situácie v Pásme Gazy medzi EÚ a Izraelom, ktorá zahŕňa zvýšenie počtu kamiónov s humanitárnou pomocou, otvorenie ďalších hraničných priechodov či znovuotvorenie trás na distribúciu pomoci. Izrael už dohodu, ktorá je podľa rezortu kľúčovým krokom na zmiernenie kritickej situácie, začal napĺňať.
Jediným spôsobom, ako medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi zaistiť dlhodobé mierové súžitie, je podľa ČR dvojštátne riešenie. To sa však podľa ministerstva dá dosiahnuť len priamym rokovaním oboch strán, ktoré nebude možné dovtedy, kým bude Pásmo Gazy ovládať Hamas.
Rezort tiež informoval, že Česko od začiatku roka 2025 poskytlo do Gazy humanitárnu pomoc v hodnote 26 miliónov korún (približne milión eur) v podobe najmä potravinovej pomoci a dodávok pitnej vody. Ďalších 15 miliónov korún má rezort vyhradených na projekty na Západnom brehu Jordánu súvisiace s prístupom k zdravotnej starostlivosti.
„Zároveň však dôrazne trváme na tom, že humanitárna pomoc nesmie byť zneužitá teroristickým hnutím Hamas, ktoré by mohlo ohroziť jej distribúciu a využiť ju na posilnenie svojich pozícií,“ zdôraznilo ministerstvo. Dodalo, že k objektívnemu vyhodnoteniu toho, aká je na mieste skutočná situácia, by prispela prítomnosť nezávislých médií.
Izrael od 7. októbra 2023 zakázal všetkým zahraničným novinárom vstup do Pásma Gazy. Zo zákazu udeľuje zriedkavé výnimky, avšak títo novinári sa musia zdržiavať s izraelskými jednotkami a nesmú sa rozprávať s miestnymi obyvateľmi. Na mieste sú tak len novinári, ktorí sa tam nachádzali už pred vojnou, ako napríklad štáby televízie al-Džazíra, a miestni spolupracovníci zahraničných médií.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Hoci rozhodnutie označilo za riskantný krok, nemožno podľa neho prehliadať skutočnosť, že konflikt pokračuje najmä preto, lebo časti Pásma Gazy vrátane mesta Gaza naďalej ovláda Hamas, ktorý tam v neľudských podmienkach drží izraelských rukojemníkov.
Ministerstvo tiež podotklo, že Česko podporuje dohodu o zlepšení humanitárnej situácie v Pásme Gazy medzi EÚ a Izraelom, ktorá zahŕňa zvýšenie počtu kamiónov s humanitárnou pomocou, otvorenie ďalších hraničných priechodov či znovuotvorenie trás na distribúciu pomoci. Izrael už dohodu, ktorá je podľa rezortu kľúčovým krokom na zmiernenie kritickej situácie, začal napĺňať.
Jediným spôsobom, ako medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi zaistiť dlhodobé mierové súžitie, je podľa ČR dvojštátne riešenie. To sa však podľa ministerstva dá dosiahnuť len priamym rokovaním oboch strán, ktoré nebude možné dovtedy, kým bude Pásmo Gazy ovládať Hamas.
Rezort tiež informoval, že Česko od začiatku roka 2025 poskytlo do Gazy humanitárnu pomoc v hodnote 26 miliónov korún (približne milión eur) v podobe najmä potravinovej pomoci a dodávok pitnej vody. Ďalších 15 miliónov korún má rezort vyhradených na projekty na Západnom brehu Jordánu súvisiace s prístupom k zdravotnej starostlivosti.
„Zároveň však dôrazne trváme na tom, že humanitárna pomoc nesmie byť zneužitá teroristickým hnutím Hamas, ktoré by mohlo ohroziť jej distribúciu a využiť ju na posilnenie svojich pozícií,“ zdôraznilo ministerstvo. Dodalo, že k objektívnemu vyhodnoteniu toho, aká je na mieste skutočná situácia, by prispela prítomnosť nezávislých médií.
Izrael od 7. októbra 2023 zakázal všetkým zahraničným novinárom vstup do Pásma Gazy. Zo zákazu udeľuje zriedkavé výnimky, avšak títo novinári sa musia zdržiavať s izraelskými jednotkami a nesmú sa rozprávať s miestnymi obyvateľmi. Na mieste sú tak len novinári, ktorí sa tam nachádzali už pred vojnou, ako napríklad štáby televízie al-Džazíra, a miestni spolupracovníci zahraničných médií.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)