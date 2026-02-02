< sekcia Zahraničie
Rozhodnutie poľského súdu otvára otázku platnosti tisícok rozvodov
Prípad súvisí so snahou vlády premiéra Donalda Tuska odstrániť dôsledky spornej reformy súdnictva z čias predchádzajúcej vlády.
Autor TASR
Varšava 2. februára (TASR) - Okresný súd v meste Gižycko rozhodol, že manželstvo jedného páru z právneho hľadiska nikdy nezaniklo, keďže o rozvode rozhodol neprávoplatne vymenovaný sudca. Prípad súvisí so snahou vlády premiéra Donalda Tuska odstrániť dôsledky spornej reformy súdnictva z čias predchádzajúcej vlády. Na prípad v pondelok upozornil portál Politico, informuje varšavský spravodajca TASR.
Súd v polovici januára rozhodol, že pôvodný rozsudok právne neexistuje, pretože ho vydal sudca menovaný podľa pravidiel zavedených počas vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS). Jadrom sporu je Štátna súdna rada, ktorej zloženie vláda v roku 2017 zmenila tak, že väčšinu jej členov volil parlament. Spôsob jej formovania spochybnili rozhodnutia súdov Európskej únie.
Prípad z Gižycka vyvolal obavy, pretože môže mať širšie dôsledky. V Poľsku sa každoročne rozvedie približne 57.000 párov a veľkú časť bežnej súdnej agendy, vrátane rozvodov či dedičských konaní, riešili sudcovia menovaní v spornom systéme. Podľa právnikov zatiaľ nie je jasné, či by sa mohlo rozšíriť podobné spochybňovanie rozsudkov z toho obdobia.
Časť právnickej obce považuje verdikt za výnimočný a procesne chybný, iní upozorňujú, že aj ojedinelé rozhodnutia môžu narušiť dôveru občanov v stabilitu právneho poriadku.
Minister spravodlivosti Waldemar Žurek označil rozhodnutie súdu za veľmi znepokojivé a uviedol, že spor okolo takzvaných neosudcov už zasahuje do rodinných a majetkových vzťahov. Opozičná strana PiS prípad využíva ako argument poukazujúci na chaos spôsobený súčasnou vládou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
