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Rozhodnutie starostky ísť na materskú dovolenku rozprúdilo diskusiu
Keďže japonská legislatíva nepozná oficiálnu materskú dovolenku pre volených predstaviteľov samospráv, nepôjde o formálne čerpanie voľna.
Autor TASR
Tokio 3. júla (TASR) - Starostka japonského mesta Jawata, Šóko Kawatová, oznámila, že ide na materskú dovolenku a pre toto rozhodnutie sa ocitla v centre celonárodnej diskusie o tom, či by volení predstavitelia mali mať možnosť čerpať voľno po narodení dieťaťa. Stanica BBC konštatuje, že diskusia sa rozprúdila v krajine, ktorá zápasí s nízkou pôrodnosťou, píše TASR.
Reakcia na Kawatovej rozhodnutie bola podstatne silnejšia a rozporuplnejšia ako očakávala. „Bola som veľmi prekvapená, pretože reakcia bola taká veľká,“ priznala starostka mesta Jawata v prefektúre Kjóto.
Keďže japonská legislatíva nepozná oficiálnu materskú dovolenku pre volených predstaviteľov samospráv, nepôjde o formálne čerpanie voľna. Kawatová poverila výkonom svojich právomocí svojho zástupcu.
Kawatová oznámila svoj zámer už v máji na tlačovej konferencii. Vtedy informovala, že si zoberie voľno dva mesiace pred a dva mesiace po termíne pôrodu, ktorý má určený na polovicu septembra. Stane sa tak prvou japonskou starostkou, ktorá odíde na materskú dovolenku.
Tridsaťpäťročná politička povedala, že jej kolegovia podporili toto rozhodnutie, no reakcie na internete sú rôzne.
Podporovatelia upozorňujú, že tehotenstvo a starostlivosť o dieťa sú náročné a japonská spoločnosť stále nedokázala vytvoriť podmienky, ktoré by s materstvom adekvátne počítali.
Iní oceňujú, že Kawatová dáva prednosť rodine a zároveň vytvára pozitívny príklad pre ďalšie ženy, ktoré uvažujú o vstupe do politiky.
Kritici naopak tvrdia, že prerušenie výkonu verejnej funkcie je nezodpovedné. Niektorí argumentujú tým, že ak chcela mať dieťa, mala otehotnieť ešte pred nástupom do úradu. Objavili sa tiež názory, že politici, ktorí plánujú dlhšiu neprítomnosť, by mali z funkcie odstúpiť alebo by počas materskej dovolenky nemali poberať plný plat.
Kawatová kritiku odmieta a vyhlásila, že ju jej práca baví a verí, že teraz je ten správny čas na to, aby mala dieťa a založila si rodinu. „Ak by sme kritizovali političky za to, že idú na materskú dovolenku, v podstate by sme tým vylúčili z výkonu verejnej funkcie všetky ženy vo veku okolo 20 až 40 rokov - teda ženy, ktoré môžu otehotnieť,“ konštatovala Kawatová.
Vo veku 33 rokov sa stala najmladšou starostkou v histórii Japonska a presadila sa v politickom prostredí, ktorému výrazne dominujú muži. Ešte minulý rok tvorili ženy len približne štyri percentá z celkového počtu 1720 starostov v Japonsku.
Aj keď má krajina vychádzajúceho slnka po prvý raz v premiérskej funkcii ženu, vláda je pravidelne vystavená kritike za to, že nerobí dosť pre povzbudenie žien k vstupu do politiky. Niektorí pritom tvrdia, že problémom je aj kabinet, v ktorom dominujú muži a tiež Liberálnodemokratická strana (LDP), ktorá vládne v Japonsku väčšinu jeho povojnovej histórie.
Na základe prieskumu úradu vlády zverejneného v júli 2025 patria medzi prekážky, ktoré bránia ženám vstup do politiky, tehotenstvo, obťažovanie a predpoklad, že politika je mužskou doménou.
Spomedzi krajín skupiny G7 dosahuje Japonsko v oblasti rodovej rovnosti najhoršie výsledky, informuje BBC.
Reakcia na Kawatovej rozhodnutie bola podstatne silnejšia a rozporuplnejšia ako očakávala. „Bola som veľmi prekvapená, pretože reakcia bola taká veľká,“ priznala starostka mesta Jawata v prefektúre Kjóto.
Keďže japonská legislatíva nepozná oficiálnu materskú dovolenku pre volených predstaviteľov samospráv, nepôjde o formálne čerpanie voľna. Kawatová poverila výkonom svojich právomocí svojho zástupcu.
Kawatová oznámila svoj zámer už v máji na tlačovej konferencii. Vtedy informovala, že si zoberie voľno dva mesiace pred a dva mesiace po termíne pôrodu, ktorý má určený na polovicu septembra. Stane sa tak prvou japonskou starostkou, ktorá odíde na materskú dovolenku.
Tridsaťpäťročná politička povedala, že jej kolegovia podporili toto rozhodnutie, no reakcie na internete sú rôzne.
Podporovatelia upozorňujú, že tehotenstvo a starostlivosť o dieťa sú náročné a japonská spoločnosť stále nedokázala vytvoriť podmienky, ktoré by s materstvom adekvátne počítali.
Iní oceňujú, že Kawatová dáva prednosť rodine a zároveň vytvára pozitívny príklad pre ďalšie ženy, ktoré uvažujú o vstupe do politiky.
Kritici naopak tvrdia, že prerušenie výkonu verejnej funkcie je nezodpovedné. Niektorí argumentujú tým, že ak chcela mať dieťa, mala otehotnieť ešte pred nástupom do úradu. Objavili sa tiež názory, že politici, ktorí plánujú dlhšiu neprítomnosť, by mali z funkcie odstúpiť alebo by počas materskej dovolenky nemali poberať plný plat.
Kawatová kritiku odmieta a vyhlásila, že ju jej práca baví a verí, že teraz je ten správny čas na to, aby mala dieťa a založila si rodinu. „Ak by sme kritizovali političky za to, že idú na materskú dovolenku, v podstate by sme tým vylúčili z výkonu verejnej funkcie všetky ženy vo veku okolo 20 až 40 rokov - teda ženy, ktoré môžu otehotnieť,“ konštatovala Kawatová.
Vo veku 33 rokov sa stala najmladšou starostkou v histórii Japonska a presadila sa v politickom prostredí, ktorému výrazne dominujú muži. Ešte minulý rok tvorili ženy len približne štyri percentá z celkového počtu 1720 starostov v Japonsku.
Aj keď má krajina vychádzajúceho slnka po prvý raz v premiérskej funkcii ženu, vláda je pravidelne vystavená kritike za to, že nerobí dosť pre povzbudenie žien k vstupu do politiky. Niektorí pritom tvrdia, že problémom je aj kabinet, v ktorom dominujú muži a tiež Liberálnodemokratická strana (LDP), ktorá vládne v Japonsku väčšinu jeho povojnovej histórie.
Na základe prieskumu úradu vlády zverejneného v júli 2025 patria medzi prekážky, ktoré bránia ženám vstup do politiky, tehotenstvo, obťažovanie a predpoklad, že politika je mužskou doménou.
Spomedzi krajín skupiny G7 dosahuje Japonsko v oblasti rodovej rovnosti najhoršie výsledky, informuje BBC.