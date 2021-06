Kauza Navaľnyj: Rozhodnutie súdu odsúdili USA i Británia

Moskva 10. júna (TASR) - Väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj sa v stredu zaviazal, že vo svojej práci a boji proti režimu bude spoločne so svojimi prívržencami pokračovať aj napriek rozsudku moskovského súdu, ktorý ním založené organizácie označil za extrémistické a zakázal ich činnosť. Informovala o tom agentúra AFP.



Navaľnyj (45) v príspevku na Instagrame uviedol, že jeho stúpenci budú musieť zmeniť spôsob práce a vyzval ich, aby sa "prispôsobili"."Neustúpime však od svojich cieľov a predstáv. Toto je naša krajina a nijakú inú nemáme," dodal.



Viacerí poprední spolupracovníci Navaľného taktiež avizovali, že ruská opozícia, sa nenechá týmto verdiktom "vyrušiť", píše AFP. "Budeme pokračovať v práci," napísal na Twitteri Leonid Volkov žijúci v Litve, ktorý bol šéfom Navaľného regionálnych politických štábov.



Súd v Moskve v stredu - po 12-hodinovom pojednávaní za zatvorenými dverami - oznámil, že Navaľného politické organizácie zaradil medzi "extrémistické" skupiny. Znamená to tiež, že na základe nového zákona budú mať ich vedúci predstavitelia, radoví členovia i sponzori zakázané aj kandidovať vo voľbách. Vo vyhlásení súdu, ktoré obdržali novinári, sa uvádza, že rozhodnutie je záväzné a okamžite vstupuje do platnosti.



"Zistilo sa, že tieto organizácie nielen šírili informácie, ktoré podnecujú nenávisť a nepriateľstvo voči vládnym činiteľom, no dopúšťali sa aj extrémistických činov," uviedol hovorca moskovskej prokuratúry.



Právni zástupcovia Navaľného nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) avizovali, že sa voči rozsudku odvolajú v stanovenej desaťdňovej lehote.



Zmienený verdikt medzičasom odsúdili Spojené štáty aj Británia. USA zároveň zopakovali aj svoju výzvu na okamžité prepustenie Navaľného z väzenia, uvádza AFP.



"Žiadame Rusko, aby prestalo zneužívať označenie "extrémizmus" pri cielení na nenásilné organizácie, ukončilo represie voči Navaľnému a jeho podporovateľom a rešpektovalo medzinárodné záväzky týkajúce sa dodržiavania a zaistenia ľudských práv a základných slobôd," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab označil rozhodnutie moskovského súdu za "zvrátené". Dodal, že ide o ďalší "kafkovský útok" voči otvorenej spoločnosti a tým, ktorí bojujú proti korupcii a tiež o "zámerný pokus efektívne postaviť mimo zákon skutočnú politickú opozíciu v Rusku".



Moskovská prokuratúra ešte v apríli požiadala moskovský mestský súd, aby Navaľným založené nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) a Fond na ochranu práv občanov (FZPG), ako aj jeho štáby v regiónoch, uznal za "extrémistické" organizácie. Ruské úrady následne - už pred niekoľkými týždňami - na základe predbežného rozhodnutia zakázali činnosť Navaľného regionálnym štábom, ktoré založil pre potreby svojej kampane pred poslednými prezidentskými voľbami, a výrazne obmedzili aj aktivity protikorupčnej nádaácie FBK, pripomína agentúra DPA.