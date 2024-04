Rozhodnutie v prípade urážky thajského kráľa expremiérom odložili

Bangkok 10. apríla (TASR) - Thajský generálny prokurátor v stredu odložil rozhodnutie o tom, či obviniť bývalého premiéra Tchaksina Šinavatru v prípade urážky thajskej kráľovskej rodiny - z dôvodu, že ešte nemá k dispozícii všetky potrebné dokumenty, TASR informuje na základe informácií agentúry AFP.



Niekdajší dvojnásobný thajský premiér a miliardár Šinavatra bol zbavený moci počas vojenského prevratu v roku 2006. Do Thajska sa vrátil začiatkom tohto roka po takmer 15 rokoch dobrovoľného exilu, krátko nato bol však uväznený na osem rokov na základe obvinenia z úplatkárstva a zneužívania moci, ktorých sa údajne dopustil počas svojho úradovania. Neskôr bol prepustený na kauciu.



Thajské zákony o ohováraní sú jednými z najprísnejších na svete, a ochraňujú najmä thajského kráľa Mahú Vatčirálongkóna a jeho rodinu. Za ich porušenie hrozí až 15 rokov vo väzení, pripomína AFP.



Šinavatra údajne nevhodne okomentoval kráľa v roku 2015, počas svojho exilu v zahraničí. Sedemdesiatštyriročný expremiér však obvinenie poprel.



Generálny prokurátor rozhodnutie v prípade odročil na 29. mája. Šivanatra sa do krajiny vrátil v rovnakom čase, keď sa jeho Za Thajsko (Pheu Thai - PT) s armádou. opätovne dostala k moci po kontroverznej dohode s pro-vojenskými stranami.



Toto načasovanie odštartovalo špekulácie o tajnej dohode, ktorá by bývalému premiérovi pomohla. Dohady sa len prehĺbili, keď kráľ skrátil jeho rozsudok z ôsmich rokov na jeden, dodáva AFP.