Súd rozhodol o vydaní podozrivej v prípade korupcie v EP do Belgicka

Brescia 20. decembra (TASR) - Súd v severotalianskom meste Brescia schválil vydanie ženy podozrivej zo zapojenia do rozsiahleho korupčného škandálu v Európskom parlamente (EP) do Belgicka. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Odvolací súd v pondelkovom verdikte uviedol, že neexistujú dôvody, ktoré by zabránili prevozu Marie Dolores Colleoniovej, manželky bývalého poslanca EP Piera Antonia Panzeriho, do Belgicka. Prokuratúra v Bruseli považuje Panzeriho za jedného z hlavných aktérov v súvislosti s odhalenou korupciou v EP.



Colleoniová, takisto ako aj jej dospelá dcéra Silvia Panzeriová, boli v domácej väzbe viac ako týždeň, a to v súlade s európskym zatykačom vydaným belgickými orgánmi. Obe ženy čelia obvineniam z "účasti na zločineckej organizácii, z prania špinavých peňazí a z korupcie". Súdne pojednávanie o vydaní Panzeriovej sa uskutoční v utorok.



Podľa slov ich právnika Angela De Risa majú teraz päť dní na podanie odvolania na najvyšší súd. Colleoniová na súde obvinenia odmietla a uviedla, že s podnikateľskými aktivitami svojho manžela nemá nič spoločné. V zatykači, do ktorého Reuters nahliadol, sa píše, že Panzeri je podozrivý z prijímania platieb od Kataru a Maroka, pričom jeho manželka i dcéra mali o tom údajne vedieť a pomáhať s prevozom týchto darov.



Vyšetrovatelia v Taliansku momentálne preverujú sedem bankových účtov súvisiacich s uvedenými podozrivými osobami, uviedol minulý týždeň nemenovaný zdroj z vyšetrovania. Počas prehliadok, ktoré nariadili belgické úrady, bolo v byte Panzeriho manželky nájdených 17.000 eur v hotovosti a 20.000 eur bolo zaistených v dome ďalšieho podozrivého, Francesca Giorgiho, partnera gréckej europoslankyne Evy Kailisovej.



Belgická prokuratúra podozrieva Kailisovú, ktorá bola odvolaná z funkcie podpredsedníčky EP, a ďalšie osoby z prijímania úplatkov od Kataru, ktorý sa takto usiloval ovplyvňovať politiku v europarlamente. Katar v nedeľu znova poprel, že by bol do tohto prípadu nejakým spôsobom zapojený.