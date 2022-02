Rozhovor Macrona s Putinom trval v Kremli viac ako päť hodín

Moskva 8. februára (TASR) - Rozhovory medzi prezidentmi Ruska a Francúzska, Vladimirom Putinom a Emmanuelom Macronom, trvali niečo vyše päť hodín a natiahli sa takmer do polnoci miestneho času. Informovala o tom v pondelok agentúra TASS.



Podľa nej sa schôdzka v Kremli začala podvečer vo formáte "medzi štyrmi očami", v rozhovore následne pokračovali počas pracovnej večere. Neskôr sa uskutoční ešte tlačová konferencia.



TASS dodal, že Putin na úvod rozhovoru s Macronom konštatoval, že "medzi Moskvou a Parížom sa vytvorila dobrá atmosféra na to, aby sa vo všeobecnosti zlepšili vzťahy medzi oboma krajinami". Putin tiež vyzdvihol, že Francúzsko sa vždy veľmi aktívne podieľa na tvorbe zásadných rozhodnutí o európskej bezpečnosti.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov pred rokovaniami vyslovil predpoklad, že na nich bude absolútne dominovať téma napätia v Európe spojená so situáciou okolo Ukrajiny a bezpečnostné záruky, ktoré od Západu žiada Ruská federácia.



Hovorca Kremľa zároveň poznamenal, že situácia je príliš komplikovaná na to, aby k rozhodujúcim prielomom došlo počas jedného stretnutia.



Na budúci týždeň má prísť do Kremľa aj nemecký kancelár Olaf Scholz.