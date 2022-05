Rozhovory Fínska a Švédska s Tureckom o NATO pokračujú

Štokholm 23. mája (TASR) - Rozhovory Švédska a Fínska s Tureckom o odmietavom postoji Ankary k vstupu týchto dvoch severských krajín do NATO pokračujú. Nájdenie riešenia však môže istý čas trvať. Povedali to počas pondelka švédska premiérka Magdalena Anderssonová a fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Je dobré, že môžeme pokračovať v tomto dialógu, bude to však určite istý čas trvať," povedala Anderssonová pre švédsku tlačovú agentúru TT. Dvojstranné a trojstranné rozhovory budú podľa jej slov v blízkej budúcnosti pokračovať v nadväznosti na "dobrú konverzáciu", ktorú počas víkendu absolvovala s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.



Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto sa pre fínsku verejnoprávnu televíziu YLE vyjadril optimisticky, že riešenie je možné nájsť. Takisto dodal, že to môže istý čas trvať. Summit NATO v Madride koncom júna by podľa jeho slov mohol byť kľúčovým bodom v rozhovoroch o vstupe.



Turecko, ktoré je členskou krajinou NATO, obviňuje Štokholm z podpory teroristických skupín vrátane kurdských milícií v Sýrii, čiže Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG). Švédsko, Fínsko a Nemecko takisto obmedzili vývoz zbraní do Turecka po tom, ako Ankara v roku 2019 začala vojenskú ofenzívu proti YPG v severnej Sýrii. Turecko žiada zrušenie embarga na zbrane.