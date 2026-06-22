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Rozhovory Iránu a USA pokračujú cez noc, tvrdí americký diplomat
Diplomat pod podmienkou anonymity uviedol, že iránski vyjednávači z rozhovorov v stredisku Bürgenstock neodišli, ako to tvrdili niektoré správy.
Autor TASR
Bürgenstock 22. júla (TASR) - Spojené štáty očakávajú, že rokovania s Iránom vo Švajčiarsku budú prebiehať počas noci a v pondelok sa uzavrú diskusie na vysokej úrovni, po ktorých budú pokračovať technické rozhovory. Novinárom to v noci na pondelok povedal vysokopostavený americký diplomat, informuje TASR podľa agentúr AFP, AP a Reuters.
Diplomat pod podmienkou anonymity uviedol, že iránski vyjednávači z rozhovorov v stredisku Bürgenstock neodišli, ako to tvrdili niektoré správy. Väčšina diskusií sa podľa neho týkala objasňovania nedávnych iránskych vyhlásení o Hormuzskom prielive, témou boli aj rôzne mechanizmy na zaistenie toho, že táto strategická úžina zostane otvorená a že v Libanone bude uplatňované prímerie.
Iránsko-americké rozhovory sa v nedeľu začali v napätej atmosfére po tom, ako Teherán oznámil, že znovu uzavrel Hormuzský prieliv, a americký prezident Donald Trump zopakoval svoje vyhrážky, že by mohol obnoviť útoky na islamskú republiku.
Americké a iránske zdroje poskytli odlišné informácie o priebehu rozhovorov, zameraných na realizáciu memoranda o porozumení, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Iránska tlačová agentúra Tasním s odvolaním sa na informovaný zdroj uviedla, že iránska delegácia sa po zverejnení Trumpových hrozieb odmietla vrátiť do miestnosti, kde sa konajú rozhovory, hoci si stále vymieňala s Američanmi odkazy cez pakistanských a katarských sprostredkovateľov.
Členovia iránskej delegácie pre svoje médiá podľa AP uviedli, že nedeľňajšie rozhovory sa sústreďovali hlavne na Libanon, dotkli sa ale aj iných otázok vrátane odblokovania zmrazených iránskych financií a vývozu ropy.
Diplomat pod podmienkou anonymity uviedol, že iránski vyjednávači z rozhovorov v stredisku Bürgenstock neodišli, ako to tvrdili niektoré správy. Väčšina diskusií sa podľa neho týkala objasňovania nedávnych iránskych vyhlásení o Hormuzskom prielive, témou boli aj rôzne mechanizmy na zaistenie toho, že táto strategická úžina zostane otvorená a že v Libanone bude uplatňované prímerie.
Iránsko-americké rozhovory sa v nedeľu začali v napätej atmosfére po tom, ako Teherán oznámil, že znovu uzavrel Hormuzský prieliv, a americký prezident Donald Trump zopakoval svoje vyhrážky, že by mohol obnoviť útoky na islamskú republiku.
Americké a iránske zdroje poskytli odlišné informácie o priebehu rozhovorov, zameraných na realizáciu memoranda o porozumení, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Iránska tlačová agentúra Tasním s odvolaním sa na informovaný zdroj uviedla, že iránska delegácia sa po zverejnení Trumpových hrozieb odmietla vrátiť do miestnosti, kde sa konajú rozhovory, hoci si stále vymieňala s Američanmi odkazy cez pakistanských a katarských sprostredkovateľov.
Členovia iránskej delegácie pre svoje médiá podľa AP uviedli, že nedeľňajšie rozhovory sa sústreďovali hlavne na Libanon, dotkli sa ale aj iných otázok vrátane odblokovania zmrazených iránskych financií a vývozu ropy.