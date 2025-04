Rozhovory medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu sa začali

Maskat 12. apríla (TASR) - Zástupcovia Spojených štátov a Iránu v sobotu v hlavnom ománskom meste Maskat začali rokovania o iránskom jadrovom programe. Americký prezident Donald Trump predtým pohrozil vojenskou akciou, ak sa rokovania neskončia novou dohodou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.



„Tieto rozhovory sa budú konať na mieste, ktoré naplánovali ománski hostitelia, pričom zástupcovia Iránskej islamskej republiky a Spojených štátov budú sedieť v oddelených miestnostiach,“ oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí s tým, že ide o „nepriame“ rokovania.



Medzi znepriatelenými stranami ide o diskusie na najvyššej úrovni, odkedy Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe.



Osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí povedú rokovania v Ománe, ktorý už dlhodobo zohráva úlohu sprostredkovateľa medzi Iránom a západnými krajinami.



„Trvanie rozhovorov, ktoré sa budú týkať len jadrovej otázky, bude závisieť od serióznosti a dobrej vôle americkej strany,“ povedal pre Reuters predstaviteľ pod podmienkou anonymity vzhľadom na citlivosť tejto záležitosti. Irán vylúčil rokovania o svojich obranných kapacitách, ako je napríklad raketový program.



„Chcem, aby bol Irán skvelou, veľkou a šťastnou krajinou. Ale nemôžu mať jadrovú zbraň,“ zdôraznil Trump pár hodín pred začiatkom rozhovorov. Šéf Bieleho domu predtým viackrát varoval Teherán, že pri snahách zabrániť mu vo vývoji jadrových zbraní sú v prípade neúspechu diplomacie otvorené všetky možnosti. Prekvapivo oznámil konanie týchto rokovaní už v pondelok.



Irán v piatok uviedol, že napriek rastúcemu tlaku zo strany Washingtonu dáva diplomacii „skutočnú šancu“. Amerika by podľa neho mala oceniť toto rozhodnutie, ktoré „bolo učinené napriek jej nepriateľskej rétorike,“ uviedol Bakájí. Teherán údajne hľadá skutočnú a spravodlivú dohodu, no v prípade amerického útoku je pripravený reagovať.



Witkoff v rozhovore pre The Wall Street Journal zdôraznil, že „naša pozícia dnes“ začína požiadavkou, aby Irán úplne demontoval svoj jadrový program – názor, ktorý zastávajú tvrdí podporovatelia Trumpa. Málokto však podľa AFP očakáva, že Irán by s tým niekedy súhlasil. Teherán začal svoje zásoby obohateného uránu zvyšovať po odstúpení Trumpa od spomínanej dohody z roku 2015. Tvrdí však, že jeho jadrový program je určený výlučne na mierové účely.



Oficiálne diplomatické vzťahy medzi Spojenými štátmi a Iránom neexistujú už desaťročia, pričom ich kontakt sa obnovil po opakovaných hrozbách vojenskou akciou zo strany USA aj Izraela. Krajina je pritom oslabená rokmi sankcií a bombardovaním svojich spojencov, Hizballáhu v Libanone a Hamasu v Pásme Gazy zo strany Izraela. Práve preto má podľa AFP silný motív na rokovania.