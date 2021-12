Rozhovory o obnovení jadrovej dohody majú pokračovať v pondelok

Berlín 23. decembra (TASR) - Vyjednávači z Iránu a piatich svetových mocností, ktoré sa pokúšajú oživiť stroskotanú jadrovú dohodu z roku 2015, budú pokračovať v rozhovoroch vo Viedni na budúci týždeň, v pondelok 27. decembra. Vo štvrtok to oznámila Európska únia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Rozhovory boli takmer pred týždňom odložené po kole poznačenom napätím, ktoré spôsobili nové požiadavky Teheránu. Rozhovory vedie diplomat EÚ, Španiel Enrique Mora.



EÚ uviedla, že v pondelok budú na obnovených rokovaniach prítomní vyjednávači z Británie, Francúzska, Nemecka, Číny, Ruska a Iránu. Rozhovory boli prerušené, aby sa hlavný vyjednávač Iránu mohol vrátiť do vlasti na konzultácie.



Spojené štáty sa na prebiehajúcich rozhovoroch zúčastňujú nepriamo, pretože od jadrovej dohody v roku 2018, za vlády vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa, odstúpili. Prezident Joe Biden signalizoval, že sa chce k dohode znovu pripojiť.



Cieľom dohody bolo obmedziť a kontrolovať jadrový program Iránu výmenou za uvoľnenie ekonomických sankcií.



Po rozhodnutí Spojených štátov stiahnuť sa z dohody a znovu uvaliť na Irán sankcie Teherán opäť zrýchlil svoj jadrový program - začal obohacovať urán výrazne za limity, povolené dohodou z roku 2015.



Irán tiež zabránil inšpektorom z agentúry OSN pre kontrolu jadrovej energie (MAAE) vstúpiť do svojich jadrových zariadení, čo zvýšilo obavy, čo krajina robí mimo dohľadu medzinárodného spoločenstva.



Diplomati z troch európskych štátov zapojených do tohto úsilia pred týždňom po odložených rokovaniach povedali, že vyjednávači vo Viedni "sa rýchlo blížia ku koncu cesty". Vyjadrili frustráciu z nových požiadaviek Teheránu z posledných týždňov, ale poukázali na "určitý technický pokrok", ktorý sa zatiaľ dosiahol.