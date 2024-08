Rozhovory o prímerí v Gaze boli najproduktívnejšie za posledné mesiace

Dauha 16. augusta (TASR) - Rokovania v Dauhe s cieľom dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy a dohodu o výmene rukojemníkov označila v piatok americká vláda za najproduktívnejšie za posledné mesiace. Sprostredkovatelia sa opäť zídu na budúci týždeň v Káhire a vyjadrili presvedčenie, že by sa tam dohody už mohli aj uzavrieť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Všetci účastníci sa počas uplynulých 48 hodín zhodli na tom, že tu zavládla nová atmosféra, vďaka ktorej sa všetko dotiahne do konca," povedal nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády. Spresnil, že USA spolu so sprostredkovateľmi z Kataru a Egypta v piatok predložili premosťovací návrh, ktorý zmazáva takmer všetky rozdiely medzi jednotlivými stranami rokovania. "Dosiahli sme veľký pokrok vo viacerých otázkach, na ktorých sme pracovali," povedal predstaviteľ.



Americký prezident Joe Biden vyjadril pozitívne očakávania smerom k zhode v rokovaniach o prímerí v Gaze. "Je to oveľa, oveľa bližšie ako pred tromi dňami," vyhlásil.



Vo štvrtok sa začalo posledné kolo niekoľkomesačných rokovaní medzi Izraelom a sprostredkovateľmi o ukončení vojny v Pásme Gaze. Palestínska militantná skupina Hamas nebola priamo zapojená do rozhovorov, ale bola informovaná o ich priebehu.



Budúci týždeň sa uskutočnia stretnutia pracovných skupín, ktoré budú diskutovať o zozname zajatcov, postupnosti ich prepúšťania, no aj mnohých ďalších otázkach.