Rozhovory o vytvorení novej dánskej vlády stroskotali
Autor TASR
Kodaň 22. mája (TASR) – Dánsky úradujúci minister obrany Troels Lund Poulsen v piatok oznámil, že jeho snaha o vytvorenie stredopravicovej koaličnej vlády nebola úspešná. Tým sa predlžuje povolebná patová situácia v parlamente, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Marcové parlamentné voľby sa skončili rozdeleným parlamentom s 12 politickými stranami. Úradujúca premiérka Mette Frederiksenová odstúpila, pretože jej Sociálni demokrati síce zostali najväčšou stranou, ale dosiahli najhorší volebný výsledok od roku 1903.
Poulsen ako líder liberálnej strany Venstre dostal od kráľa poverenie preskúmať možnosti vytvorenia vlády po tom, ako tento mesiac stroskotali koaličné rozhovory vedené Frederiksenovou.
Liberáli sa snažili získať podporu pravicových strán, nepodarilo sa im však presvedčiť centristickú stranu Umiernení pod vedením ministra zahraničných vecí Larsa Lokkeho Rasmussena, ktorá sa stiahla z rokovaní s Frederiksenovou a navrhla, aby poverenie dostal Poulsen.
Dánsky kráľ Frederik X. sa teraz znova stretne so straníckymi lídrami a vedením koaličných rokovaní by mohol poveriť opätovne Frederiksenovú alebo niektorého z lídrov ďalších parlamentných strán.
