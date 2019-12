Rozhovory s USA o denuklearizácii už nepokračujú, tvrdí Severná Kórea

New York 7. decembra (TASR) - Severná Kórea v sobotu oznámila, že rozhovory o denuklearizácii so Spojenými štátmi už nepokračujú. Zároveň skritizovala európskych členov Bezpečnostnej rady OSN, ktorí nedávno odsúdili severokórejské "provokačné" skúšky balistických striel. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Oznámenie veľvyslanca Severnej Kórey pri OSN Kim Songa prišlo po tom, čo Belgicko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Spojené kráľovstvo v stredu 4. decembra odsúdili "pokračujúce severokórejské testy balistických striel" a vyzvali na prísne uplatňovanie sankcií proti Pchjongjangu.



Veľvyslanec Kim Song skritizoval aj "paranoju" Európanov a "nepriateľskú politiku" Spojených štátov z posledných mesiacov. Dodal, že Severná Kórea (KĽDR) "nemá teraz potrebu viesť zdĺhavé rozhovory s USA a denuklearizácia už nie je na rokovacom stole".



Song tiež označil európske odsudzujúce vyhlásenie za "ďalšiu vážnu provokáciu" a uviedol, že Severná Kórea robí "oprávnené opatrenia na posilnenie národnej obrany".



"Týchto šesť členských krajín EÚ v posledných mesiacoch neváha hrať rolu pudlíka Spojených štátov a nemôžeme sa čudovať ničomu, čo urobia, len aby sa zavďačili Washingtonu," uvádzalo sa ďalej vo vyhlásení severokórejského veľvyslanca pri OSN.



Európske veľmoci vo svojom vyhlásení napísali, že Pchjongjang podnikol "od mája 13 testov balistických striel" a posledné odpálenie uskutočnil 28. novembra.



Rozhovory o odstránení jadrových zbraní (o denuklearizácii) medzi Pchjongjangom a Washingtonom sú zastavené, pričom sa už blíži koniec roka, teda posledný termín stanovený Severnou Kóreou na to, aby USA poskytli krajine nejaké výhody a úľavy.



Diplomati z Organizácie Spojených národov sa obávajú, že Severná Kórea obnoví jadrové testy alebo testy balistických striel dlhého doletu, ak čoskoro nenastane v rokovaniach nejaký pokrok.