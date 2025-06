Rozhovory s USA sa tento víkend zrejme neuskutočnia, naznačil Irán

Teherán 14. júna (TASR) – Pokračovať v iránsko-amerických rozhovoroch by bolo neopodstatnené, pokým Izrael naďalej vykonáva útoky na Irán. Podľa štátnych médií to v sobotu uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, informuje TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.



Ďalšie kolo rozhovorov Washingtonu a Teheránu zameraných na dosiahnutie novej dohody o iránskom jadrovom programe bolo naplánované na túto nedeľu v Ománe. Slová šéfa iránskej diplomacie podľa AP naznačujú, že tieto rokovania sa neuskutočnia.



Arákčí sa vyjadril v telefonáte so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou.



Podľa štátnej agentúry IRNA minister tvrdil, že izraelské útoky boli „výsledkom priamej podpory Washingtonu“. Spojené štáty uviedli, že na útokoch sa nepodieľali.



„Pokračovanie nepriamych rozhovorov medzi Iránom a USA je neopodstatnené v situácii, kde pokračuje divokosť sionistického režimu,“ vyhlásil Arákčí.



Biely dom sa k záležitosti bezprostredne nevyjadril.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí v piatok povedal, že dialóg s USA o jadrovom programe Teheránu je „zbytočný“ po dosiaľ najväčšom útoku Izraela na Irán, pričom obvinil Washington z jeho podpory.