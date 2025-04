Rozhovory Starmera a von der Leyenovej môžu pomôcť obrannému paktu

Londýn 24. apríla (TASR) - Šéfka Európskej Komisie Ursula von der Leyenová v Londýne vo štvrtok uviedla, že rozhovory s britským premiérom Keirom Starmerom by mohli „pripraviť pôdu“ pre obranný a bezpečnostný pakt. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Starmer privítal von der Leyenovú vo svojej kancelárii v Londýne po tom, čo sa zúčastnili na globálnom summite o energetickej bezpečnosti. „Vo svete, ktorý sa zdá čoraz nestabilnejší a má neistú budúcnosť, je veľmi dobré, že tak úzko spolupracujeme v mnohých otázkach,“ zdôraznil predseda britskej vlády.



Po stretnutí uviedol, že obaja dosiahli „dobrý pokrok“, bezprostredne však podrobnosti týkajúce sa obranného paktu neposkytol. Rozhovory „sa venovali celému radu otázok vrátane Ukrajiny, energetickej bezpečnosti, globálneho hospodárstva a obrany“, ozrejmil hovorca premiéra. Von der Leyenová na platforme X napísala, že existuje „veľký potenciál pre rozsiahlejšiu spoluprácu“ v oblasti energetiky, migrácie a tiež možnosť partnerstva v rezorte obrany a bezpečnosti.



Starmer však v rámci rokovaní s EÚ stanovil prísne hranice. Prisľúbil, že Británia sa nevráti na jednotný trh ani do colnej únie. Vylúčil tiež podpísanie dohody o voľnom pohybe osôb cez hranice členských štátov EÚ a Británie, píše AFP.



Vzhľadom na to, že 19. mája sa bude konať summit EÚ a Spojeného kráľovstva, sa obe strany snažia zlepšiť vzťahy v čase globálnych nepokojov, ktoré priniesol americký prezident Donald Trump. Starmer sa však nachádza v zložitej pozícii, pretože sa snaží osloviť aj Trumpovu vládu a zabezpečiť výhodnú obchodnú dohodu s USA, pripomína AFP.



Predstavitelia Británie a EÚ vyjadrili nádej, že obranný a bezpečnostný pakt bude hlavným bodom stretnutia 19. mája, keďže návrat Trumpa do Bieleho domu vyvoláva pochybnosti o záväzkoch Spojených štátov voči NATO a európskej bezpečnosti.



Von der Leyenová uviedla, že štvrtkové rozhovory by mohli do budúcna viesť k pripojeniu Spojeného kráľovstva k európskemu obrannému programu.



„Budeme diskutovať o práci na dohode o strategickom bezpečnostnom a obrannom partnerstve, ktorá by potom mohla otvoriť cestu k spoločnému obstarávaniu a zapojeniu Spojeného kráľovstva do nášho programu SAFE,“ povedala s odkazom na spoločný fond EÚ vo výške 150 miliárd eur, ktorý umožňuje krajinám nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vybavenie.



Británia potrebuje podpísať obranný pakt, aby sa mohla stať súčasťou fondu.