Rozhovory Svetovej obchodnej organizácie sa skončili bez dohôd

Abú Zabí 3. marca (TASR) - Ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa v sobotu (2. 3.) skončila dočasným predĺžením moratória na elektronický obchod, ale bez dohôd o poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve. To vyvoláva pochybnosti o efektívnosti tohto obchodného orgánu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Konferencia v Spojených arabských emirátoch (SAE) odhalila ostré rozdiely medzi 164 členmi WTO uprostred geopolitického napätia a ekonomických protivetrov, ktoré ohrozujú globálny obchod.



Sání Zajúdí, minister zahraničného obchodu SAE, hostiteľskej krajiny, na záverečnej tlačovej konferencii skonštatoval, že aj napriek maximálnemu úsiliu sa účastníkom nepodarilo dohodnúť sa na niektorých textoch.



Generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iwealaová pripomenula, že rozhovory sa odohrávali "v medzinárodnom prostredí, ktoré je poznamenané veľkou neistotou".



WTO sa zaoberá pravidlami obchodu medzi krajinami a uzavretie dohody si vyžaduje úplný konsenzus všetkých členov.



Organizácia dúfala, že sa zopakuje úspech 12. ministerského stretnutia v roku 2022 v Ženeve, ktoré prinieslo dohodu o rybolove. Členovia vtedy súhlasili aj s obnovením už zaniknutého systému urovnávania sporov do konca tohto roka. Na 13. stretnutí ministrov tento týždeň sa však plánovaný cieľ dosiahnuť nepodarilo.



Po dohode z roku 2022, ktorá zakazovala dotácie prispievajúce k nezákonnému, nedeklarovanému a neregulovanému rybolovu, WTO dúfala, že uzavrie druhý balík zameraný na dotácie, ktoré vedú k nadmernej kapacite a nadmernému rybolovu.



Rokovania v predchádzajúcich mesiacoch v sídle WTO v Ženeve umožnili predloženie návrhu textu pre druhú dohodu o rybolove, ale niektorí členovia, najmä India, požadovali ďalšie ústupky vrátane prechodných období, ktoré iní považujú za príliš dlhé.



A vzhľadom na protesty poľnohospodárov v Európe aj v Indii sa ako mimoriadne citlivá téma ukázali aj dohody o poľnohospodárstve.



Členské štáty sa snažili dohodnúť aspoň na texte, v ktorom by boli uvedené témy na ďalšiu diskusiu. Poľnohospodársky balík však brzdila požiadavka Indie na trvalé pravidlá upravujúce verejné skladovanie potravinových rezerv, ktoré by nahradili dočasné opatrenia WTO.



WTO sa podarilo dočasne zachrániť moratórium na clá na digitálne prenosy, ktoré bolo predĺžené o ďalšie dva roky. Niektoré krajiny na čele s Indiou a Južnou Afrikou argumentovali, že to poškodzuje colné príjmy.



Moratórium, ktoré sa pravidelne predlžuje od roku 1998, má však definitívne uplynúť 31. marca 2026 bez šance na predĺženie.



Pokiaľ ide o reformu systému urovnávania sporov, 13. ministerská konferencia len zopakovala záväzok prijatý na predchádzajúcom stretnutí, že do roku 2024 bude zavedený plne a dobre fungujúci systém urovnávania sporov.



USA pod vedením bývalého prezidenta Donalda Trumpa zastavil systém v roku 2019 tým, že zablokoval vymenovanie nových členov odvolacieho súdu WTO, ktorý je najvyšším orgánom organizácie na riešenie sporov.