Rozhovory USA a Iránu budú pokračovať vo štvrtok, potvrdil Omán
Irán aj USA signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov o jadrovom programe pripravení na vojnu.
Autor TASR
Dubaj 22. februára (TASR) – Ďalšie kolo rozhovorov Spojených štátov a Iránu sa uskutoční budúci štvrtok v Ženeve, potvrdil v nedeľu ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí krátko predtým vyjadril očakávanie, že sa v tomto termíne stretne s americkým vyslancom Steveom Witkoffom. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Al-Búsajdí na sociálnych sieťach uviedol, že môže potvrdiť nové stretnutie „s pozitívnym impulzom k tomu, aby sa urobilo ešte viac pre dokončenie dohody“. Omán predtým hostil nepriame rokovania o jadrovom programe Teheránu a sprostredkoval posledné kolo rozhovorov v Ženeve minulý týždeň. Biely dom sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.
Arákčí v rozhovore pre televíziu CBS odvysielanom v nedeľu povedal, že naďalej existuje dobrá šanca na diplomatické riešenie sporu okolo iránskeho jadrového programu. Podľa jeho slov je to jediná otázka, o ktorej sa rokuje.
Americká vláda nalieha na ústupky Teheránu a poslala na Blízky východ najviac svojich vojenských jednotiek za niekoľko desaťročí. Prezident Donald Trump v piatok varoval, že USA by mohli podniknúť obmedzené útoky na Irán, hoci Arákčí v tom čase uviedol, že Teherán by mal mať v priebehu niekoľkých dní hotový návrh dohody.
Iránsky minister pre CBS povedal, že Irán na návrhu stále pracuje. Doplnil, že jeho krajina má právo na obohacovanie uránu. V piatok tvrdil, že jeho americkí partneri na poslednom kole rokovaní nežiadali úplné zastavenie obohacovania uránu, čo je v rozpore s verejnými vyjadreniami predstaviteľov USA.
Irán aj USA signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov o jadrovom programe pripravení na vojnu. Washington zdôrazňuje, že Teherán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán. Irán trvá na tom, že jeho nukleárny program je výlučne mierový, no západné krajiny islamskú republiku podozrievajú, že jej zámerom je v konečnom dôsledku vývoj jadrových zbraní.
