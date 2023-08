Po rokoch rozbili kybernetickú sieť: Mala byť používaná na vydieranie

Los Angeles 29. augusta (TASR) – Americkým úradom sa podarilo rozložiť kybernetickú sieť Qakbot, ktorú zločinci používali na vydieranie tisícov firiem po celom svete a získali tak desiatky miliónov dolárov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Qakbot bol botnet, sieť počítačov spojená škodlivým softvérom (malvérom), ktorá tajne získavala prístup do počítačov a informačných systémov firiem i súkromných osôb po celom svete. Sieť sa podarilo rozbiť po 15 rokoch fungovania.



Prevádzkovatelia siete najprv získali prístup do počítačov a potom ho prenajímali zločineckým skupinám. Tie potom z cieľových systémov kradli údaje alebo blokovali užívateľom prístup k nim a žiadali výkupné, ktoré v niektorých prípadoch dosahovalo milióny dolárov.



"Qakbot bol jedným z najznámejších a najzákernejších botnetov na svete," uviedol americký prokurátor Martin Estrada. Podľa jeho slov sa vyšetrovaním preukázalo, že Qakbot nakazil viac než 700.000 počítačov, ktoré následne mohli prevádzkovatelia botnetu do istej miery ovládať. Qakbot sa tak stal "obľúbeným botnetom kybergangov z celého sveta," povedal Estrada a dodal, že botnet len za uplynulý rok a pol spôsobil škodu vo výške 58 miliónov amerických dolárov.



Botnet Qakbot rozložili úrady v rámci akcie "Duck Hunt" (lov na kačky). Zúčastnili sa na ňom policajné zložky z Francúzska, Nemecka, Holandska, Rumunska a Litvy, ktoré zaistili 52 serverov používaných na prevádzku Qakbotu a 8,6 milióna amerických dolárov v kryptomenách.



Estrada odmietol odpovedať na otázky, kto stál za botnetom alebo či bol niekto zadržaný.



Francúzske ministerstvo spravodlivosti k prípadu vydalo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že sieť celosvetovo zabezpečovalo okolo 170 serverov. Šesť z nich sa nachádzalo vo Francúzku.