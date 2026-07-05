< sekcia Zahraničie
Rozlúčka s Chameneím: Modlitbu viedol veľký ajatolláh Sobhání
Veľký ajatolláh je najvyššia hodnosť v šiitskej vetve islamu, ktorú udeľujú vysokopostaveným moslimským učencom a znalcom islamského práva.
Autor TASR
Teherán 5. júla (TASR) - Smútočnú modlitbu počas druhého dňa verejných spomienkových obradov za najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneího viedol v nedeľu v Teheráne vysokopostavený duchovný, 97-ročný veľký ajatolláh Džafar Sobhání, uviedla tamojšia štátna televízia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Veľký ajatolláh je najvyššia hodnosť v šiitskej vetve islamu, ktorú udeľujú vysokopostaveným moslimským učencom a znalcom islamského práva. Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael následne viedli s Iránom vojnu viac než päť týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí.
Rakva s pozostatkami Chameneího je až do pondelka vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, pričom od soboty prúdia do metropoly státisíce smútiacich. Prevádzkovateľ teheránskeho metra od soboty zaznamenal v súvislosti s pohrebom viac než sedem miliónov ciest, uviedla tlačová agentúra Tasním. Nebolo však bezprostredne jasné, či sa započítali aj spiatočné trasy.
Oficiálne údajne o počte účastníkov doposiaľ nezverejnili. Ultrakonzervatívny politik a bývalý prezidentský kandidát Saíd Džalílí medzitým vyzval na odplatu za Chameneího smrť. „Pomsta za vodcu revolúcie je požiadavkou ľudu a povinnosťou kompetentných,“ napísal na sociálnej sieti X.
Chameneího pozostatky zostanú v Teheráne do pondelka, následne sú naplánované ceremónie v pútnickom meste Kom a v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Mašhad.
V Iráne sa medzitým špekuluje o tom, či sa na smútočných obradoch prvýkrát od svojho vymenovania objaví na verejnosti aj Chameneího syn a nástupca Modžtabá. Podľa iránskych médií sa však neočakáva, že by tento 56-ročný duchovný viedol smútočné modlitby. V meste Kom má modlitbu viesť vplyvný 99-ročný ajatolláh Makárem Šírází a v Mašhade 101-ročný Núrí Hamedání, dodáva DPA.
Veľký ajatolláh je najvyššia hodnosť v šiitskej vetve islamu, ktorú udeľujú vysokopostaveným moslimským učencom a znalcom islamského práva. Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael následne viedli s Iránom vojnu viac než päť týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí.
Rakva s pozostatkami Chameneího je až do pondelka vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, pričom od soboty prúdia do metropoly státisíce smútiacich. Prevádzkovateľ teheránskeho metra od soboty zaznamenal v súvislosti s pohrebom viac než sedem miliónov ciest, uviedla tlačová agentúra Tasním. Nebolo však bezprostredne jasné, či sa započítali aj spiatočné trasy.
Oficiálne údajne o počte účastníkov doposiaľ nezverejnili. Ultrakonzervatívny politik a bývalý prezidentský kandidát Saíd Džalílí medzitým vyzval na odplatu za Chameneího smrť. „Pomsta za vodcu revolúcie je požiadavkou ľudu a povinnosťou kompetentných,“ napísal na sociálnej sieti X.
Chameneího pozostatky zostanú v Teheráne do pondelka, následne sú naplánované ceremónie v pútnickom meste Kom a v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Mašhad.
V Iráne sa medzitým špekuluje o tom, či sa na smútočných obradoch prvýkrát od svojho vymenovania objaví na verejnosti aj Chameneího syn a nástupca Modžtabá. Podľa iránskych médií sa však neočakáva, že by tento 56-ročný duchovný viedol smútočné modlitby. V meste Kom má modlitbu viesť vplyvný 99-ročný ajatolláh Makárem Šírází a v Mašhade 101-ročný Núrí Hamedání, dodáva DPA.