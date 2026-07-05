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Rozlúčka s Chameneím: Modlitbu viedol veľký ajatolláh Sobhání

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Tisíce smútiacich sa schádzajú na niekoľkodňový pohreb zosnulého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a členov jeho rodiny pred Veľkou mešitou Mosallá v iránskom hlavnom meste Teherán v sobotu 4. júla 2026. Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Irán si na začiatok pohrebu vybral 4. júl, ktorý je zároveň dňom 250. výročia vzniku USA, pripomína AP. Hoci úrady toto načasovanie nepriznali, davy na ceremónii v Teheráne skandovali: „Smrť Amerike!“ Tento slogan je v Iráne bežný od islamskej revolúcie v roku 1979, obsadenia amerického veľvyslanectva a následnej rukojemníckej krízy. Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Foto: TASR/AP

Veľký ajatolláh je najvyššia hodnosť v šiitskej vetve islamu, ktorú udeľujú vysokopostaveným moslimským učencom a znalcom islamského práva.

Autor TASR
Teherán 5. júla (TASR) - Smútočnú modlitbu počas druhého dňa verejných spomienkových obradov za najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneího viedol v nedeľu v Teheráne vysokopostavený duchovný, 97-ročný veľký ajatolláh Džafar Sobhání, uviedla tamojšia štátna televízia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Veľký ajatolláh je najvyššia hodnosť v šiitskej vetve islamu, ktorú udeľujú vysokopostaveným moslimským učencom a znalcom islamského práva. Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael následne viedli s Iránom vojnu viac než päť týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí.

Rakva s pozostatkami Chameneího je až do pondelka vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, pričom od soboty prúdia do metropoly státisíce smútiacich. Prevádzkovateľ teheránskeho metra od soboty zaznamenal v súvislosti s pohrebom viac než sedem miliónov ciest, uviedla tlačová agentúra Tasním. Nebolo však bezprostredne jasné, či sa započítali aj spiatočné trasy.

Oficiálne údajne o počte účastníkov doposiaľ nezverejnili. Ultrakonzervatívny politik a bývalý prezidentský kandidát Saíd Džalílí medzitým vyzval na odplatu za Chameneího smrť. „Pomsta za vodcu revolúcie je požiadavkou ľudu a povinnosťou kompetentných,“ napísal na sociálnej sieti X.

Chameneího pozostatky zostanú v Teheráne do pondelka, následne sú naplánované ceremónie v pútnickom meste Kom a v susednom Iraku. Pochovaný by mal byť vo štvrtok vo svojom rodnom meste Mašhad.

V Iráne sa medzitým špekuluje o tom, či sa na smútočných obradoch prvýkrát od svojho vymenovania objaví na verejnosti aj Chameneího syn a nástupca Modžtabá. Podľa iránskych médií sa však neočakáva, že by tento 56-ročný duchovný viedol smútočné modlitby. V meste Kom má modlitbu viesť vplyvný 99-ročný ajatolláh Makárem Šírází a v Mašhade 101-ročný Núrí Hamedání, dodáva DPA.
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