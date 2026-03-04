< sekcia Zahraničie
Rozlúčku s Chameneím odložili pre očakávanú bezprecedentnú účasť
Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a ráno 28. februára bol zabitý pri izraelskom leteckom údere
Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Plánovanú poslednú rozlúčku s najvyšším iránskym vodcom ajatolláhom Alím Chameneím odložili pre očakávanú „bezprecedentú účasť“, oznámila v stredu štátna televízia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rozlúčková ceremónia pre umučeného imáma bola odložená. Nový dátum bude oznámený neskôr,“ uviedla televízia. Pôvodný termín bol v stredu večer o 22.00 h miestneho času (19.30 h SEČ) v teheránskej Mešite imáma Chomejního a mala trvať tri dni.
Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a ráno 28. februára bol zabitý pri izraelskom leteckom údere, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.
„Rozlúčková ceremónia pre umučeného imáma bola odložená. Nový dátum bude oznámený neskôr,“ uviedla televízia. Pôvodný termín bol v stredu večer o 22.00 h miestneho času (19.30 h SEČ) v teheránskej Mešite imáma Chomejního a mala trvať tri dni.
Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989 a ráno 28. februára bol zabitý pri izraelskom leteckom údere, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.