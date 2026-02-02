< sekcia Zahraničie
Rožňava: Mestská polícia začala v teréne využívať telové kamery
Autor TASR
Rožňava 2. februára (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Rožňave začala od februára pri svojej činnosti využívať telové kamery. Tie majú prispieť k vyššej ochrane obyvateľov mesta i samotných príslušníkov mestskej polície. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.
Rožňavskí mestskí policajti začali od februára využívať tri telové kamery. Podľa povereného náčelníka MsP Arpáda Kelemena ide o moderný nástroj na zvýšenie transparentnosti, bezpečnosti a objektívnosti pri riešení udalostí.
„Telové kamery budú používané príslušníkmi mestskej polície najmä pri výkone hliadkovej služby, riešení priestupkov, zákrokoch voči osobám a pri iných služobných úkonoch, pri ktorých môže dôjsť k zásahu do práv a slobôd osôb. Záznamy budú slúžiť na objektívne zachytenie priebehu udalostí a správania zúčastnených osôb,“ priblížil Kelemen.
Hlavným cieľom zavedenia telových kamier má byť zvýšenie ochrany obyvateľov mesta, ale tiež samotných mestských policajtov. Záznamy môžu podľa MsP výrazne prispieť k predchádzaniu konfliktov, k spravodlivému posudzovaniu sťažností a k preukazovaniu zákonnosti a primeranosti služobných zákrokov. MsP tiež pripomína, že vyhotovené obrazové a zvukové záznamy podliehajú prísnym pravidlám ochrany osobných údajov, a to vrátane obmedzeného prístupu k záznamom a dodržiavania lehôt ich uchovávania.
