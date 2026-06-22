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Rožňava na projekt bývania pre Rómov získala 3,1 milióna eur
V Rožňavskej Bani sa v súčasnosti nachádza 26 nájomných bytov, z ktorých vyše 20 nemá vlastné hygienické zariadenia.
Autor TASR
Rožňava 22. júna (TASR) - Mesto Rožňava získalo 3,1 milióna eur na projekt prestupného bývania, ktorý má zlepšiť podmienky marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Samospráva v rámci zámeru zrekonštruuje nájomné byty v časti Rožňavská Baňa a postaví novú bytovku s desiatimi bytmi na Krátkej ulici. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
V Rožňavskej Bani sa v súčasnosti nachádza 26 nájomných bytov, z ktorých vyše 20 nemá vlastné hygienické zariadenia. Obyvatelia bytovky, celkovo 19 rodín, využívajú spoločné toalety a sprchy, ktoré sú umiestnené na konci chodby.
Viac ako tri milióny eur na projekt, ktorý má zlepšiť podmienky pre MRK, domácnosti s nízkym príjmom a znevýhodnené skupiny, získala rožňavská samospráva z Úradu vlády SR v rámci výzvy na zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu rómskych komunít. Rekonštrukcia nájomných bytov v Rožňavskej Bani bude realizovaná na etapy.
„Počas stavebných prác budú rodiny dočasne bývať v obytných kontajneroch a vo voľných nájomných bytoch, ktorých rekonštrukcia bude realizovaná v poslednej etape. Samotní nájomcovia na osobných stretnutiach túto možnosť uvítali. Zástupcovia mesta s nimi od začiatku otvorene komunikovali zámer rekonštrukcie aj nutnosť dočasného uvoľnenia priestorov,“ priblížila samospráva s tým, že aj v náhradných priestoroch budú obyvatelia naďalej platiť mestu nájomné a dodávateľom poplatky za energie. Dočasné obytné kontajnery už sú osadené, potrebné je ešte vybudovať prípojky inžinierskych sietí.
Po rekonštrukcii budú mať všetky nájomné byty v Rožňavskej Bani vlastné hygienické zariadenia, okrem estetickej zmeny má projekt prispieť aj k vytvoreniu zdravého prostredia pre vzdelávanie detí, ich prípravu do školy a celkovú sociálnu inklúziu. Zlepšenie hygienických podmienok má takisto znížiť riziko výskytu a prenosu infekčných chorôb a eliminovať výskyt hlodavcov.
„V rámci projektu mesto vytvorí aj nové pracovné miesta pre asistentov bývania. Ich úlohou bude úzka spolupráca s nájomcami. Budú napríklad dohliadať na poriadok v nájomných bytoch a aby obyvatelia pravidelne uhrádzali všetky poplatky,“ doplnila radnica.
V Rožňavskej Bani sa v súčasnosti nachádza 26 nájomných bytov, z ktorých vyše 20 nemá vlastné hygienické zariadenia. Obyvatelia bytovky, celkovo 19 rodín, využívajú spoločné toalety a sprchy, ktoré sú umiestnené na konci chodby.
Viac ako tri milióny eur na projekt, ktorý má zlepšiť podmienky pre MRK, domácnosti s nízkym príjmom a znevýhodnené skupiny, získala rožňavská samospráva z Úradu vlády SR v rámci výzvy na zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu rómskych komunít. Rekonštrukcia nájomných bytov v Rožňavskej Bani bude realizovaná na etapy.
„Počas stavebných prác budú rodiny dočasne bývať v obytných kontajneroch a vo voľných nájomných bytoch, ktorých rekonštrukcia bude realizovaná v poslednej etape. Samotní nájomcovia na osobných stretnutiach túto možnosť uvítali. Zástupcovia mesta s nimi od začiatku otvorene komunikovali zámer rekonštrukcie aj nutnosť dočasného uvoľnenia priestorov,“ priblížila samospráva s tým, že aj v náhradných priestoroch budú obyvatelia naďalej platiť mestu nájomné a dodávateľom poplatky za energie. Dočasné obytné kontajnery už sú osadené, potrebné je ešte vybudovať prípojky inžinierskych sietí.
Po rekonštrukcii budú mať všetky nájomné byty v Rožňavskej Bani vlastné hygienické zariadenia, okrem estetickej zmeny má projekt prispieť aj k vytvoreniu zdravého prostredia pre vzdelávanie detí, ich prípravu do školy a celkovú sociálnu inklúziu. Zlepšenie hygienických podmienok má takisto znížiť riziko výskytu a prenosu infekčných chorôb a eliminovať výskyt hlodavcov.
„V rámci projektu mesto vytvorí aj nové pracovné miesta pre asistentov bývania. Ich úlohou bude úzka spolupráca s nájomcami. Budú napríklad dohliadať na poriadok v nájomných bytoch a aby obyvatelia pravidelne uhrádzali všetky poplatky,“ doplnila radnica.