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Rôzne uplatňovanie sankcií EÚ voči Rusku znižuje ich účinnosť
Audítori po preskúmaní obdobia od februára 2022 do konca roka 2025 spresnili, že právne nejasnosti v rámci sankcií a ich nejednotné presadzovanie vnútroštátnymi orgánmi spôsobujú, že sú menej účinné.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 10. novembra (TASR) - Členské krajiny EÚ uplatňujú obchodné sankcie voči Rusku rôzne, čo znižuje ich celkový vplyv. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), informuje spravodajca TASR.
Audítori po preskúmaní obdobia od februára 2022 do konca roka 2025 spresnili, že právne nejasnosti v rámci sankcií a ich nejednotné presadzovanie vnútroštátnymi orgánmi spôsobujú, že sú menej účinné. Členské štáty nerovnomerne využívajú systémy výmeny informácií a Európska komisia (EK) nedostatočne monitoruje, ako sa sankcie vykonávajú a čo sa nimi dosahuje. Štyri roky od spustenia invázie Ruska na Ukrajinu tieto nedostatky oslabujú jednotné a účinné vykonávanie obchodných sankcií a vytvárajú riziko ich obchádzania.
Obchodné sankcie sú súčasťou zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Vnútroštátne colné orgány sú ich vykonávateľmi, takže Únia sa pri dosahovaní konkrétnych cieľov spolieha na ich systémy. EÚ od februára 2022 uvalila na Rusko 21 balíkov sankcií s cieľom oslabiť jeho vojnové úsilie obmedzením obchodu so strategickým tovarom. Spolu s opatreniami na zabránenie tomu, aby sa tovar EÚ dostal do Ruska cez tretie krajiny, ide o najrozsiahlejšie reštriktívne opatrenia, na ktorých sa Únia kedy dohodla.
„Obchodné sankcie EÚ dosiahnu zamýšľaný vplyv, ak ich budú všetky členské štáty uplatňovať jednotne a koordinovane,“ uviedol pre médiá Mihails Kozlovs, člen EDA zodpovedný za tento audit. Pripomenul, že EK vypracovala potrebný rámec sankcií a koordináciu ich vykonávania, ale nejasné pravidlá a nedostatky v ich presadzovaní tlmia vplyv sankcií a uľahčujú ich obchádzanie.
Podľa EDA sankcie a opatrenia proti ich obchádzaniu výrazne obmedzili obchod EÚ s Ruskom. Od roku 2022 sa obchod medzi EÚ a Ruskom prepadol, hoci obchodovanie pokračuje - EÚ klesla z prvého na tretieho najväčšieho obchodného partnera Ruska. V roku 2025 predstavovala EÚ približne 10 % celkového obchodu Ruska s tovarom vo výške 58 miliárd eur v porovnaní s 253 miliardami eur v roku 2021. Ide o pokles o viac než tri štvrtiny.
V júli 2026 sa hospodársky vplyv obmedzení vývozu tovaru a zákazov tovaru a technológií odhadoval na 49 miliárd eur alebo 56 % vývozu EÚ do Ruska pred rokom 2022. Vplyv na dovoz sa odhadoval približne na 110 miliárd eur alebo 75 % predvojnového dovozu z Ruska.
Sankcie EÚ boli účinné pri zastavení priameho vývozu tovaru, ktorý ruská armáda najviac potrebuje. Problémom zostáva obchádzanie sankcií cez tretie krajiny.
Audítori skritizovali nejednoznačnosť právnych ustanovení EÚ, ktorá podľa nich spôsobuje colným orgánom operačné problémy. V colných predpisoch a sankčných pravidlách sa niekedy používa odlišná terminológia, čo sťažuje presadzovanie sankcií v praxi, a znenie sankčných opatrení je niekedy vágne, členské štáty si to môžu vykladať rôzne. To vytvára príležitosti na výber najvhodnejšej jurisdikcie, keď si podniky v snahe obchádzať sankcie nájdu medzery a zámerne vyberajú členské štáty, v ktorých sú kontroly menej prísne.
Usmernenia EK a monitorovanie vykonávania sankcií podľa EDA nie sú právne záväzné, čo ponecháva priestor pre rozdielne vnútroštátne postupy a možné nedodržiavanie predpisov. Okrem toho eurokomisia nemá kritériá na posúdenie celkovej účinnosti sankcií, preto je ťažké určiť, do akej miery dosahujú svoje ciele a či sú potrebné ďalšie sankcie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Audítori po preskúmaní obdobia od februára 2022 do konca roka 2025 spresnili, že právne nejasnosti v rámci sankcií a ich nejednotné presadzovanie vnútroštátnymi orgánmi spôsobujú, že sú menej účinné. Členské štáty nerovnomerne využívajú systémy výmeny informácií a Európska komisia (EK) nedostatočne monitoruje, ako sa sankcie vykonávajú a čo sa nimi dosahuje. Štyri roky od spustenia invázie Ruska na Ukrajinu tieto nedostatky oslabujú jednotné a účinné vykonávanie obchodných sankcií a vytvárajú riziko ich obchádzania.
Obchodné sankcie sú súčasťou zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Vnútroštátne colné orgány sú ich vykonávateľmi, takže Únia sa pri dosahovaní konkrétnych cieľov spolieha na ich systémy. EÚ od februára 2022 uvalila na Rusko 21 balíkov sankcií s cieľom oslabiť jeho vojnové úsilie obmedzením obchodu so strategickým tovarom. Spolu s opatreniami na zabránenie tomu, aby sa tovar EÚ dostal do Ruska cez tretie krajiny, ide o najrozsiahlejšie reštriktívne opatrenia, na ktorých sa Únia kedy dohodla.
„Obchodné sankcie EÚ dosiahnu zamýšľaný vplyv, ak ich budú všetky členské štáty uplatňovať jednotne a koordinovane,“ uviedol pre médiá Mihails Kozlovs, člen EDA zodpovedný za tento audit. Pripomenul, že EK vypracovala potrebný rámec sankcií a koordináciu ich vykonávania, ale nejasné pravidlá a nedostatky v ich presadzovaní tlmia vplyv sankcií a uľahčujú ich obchádzanie.
Podľa EDA sankcie a opatrenia proti ich obchádzaniu výrazne obmedzili obchod EÚ s Ruskom. Od roku 2022 sa obchod medzi EÚ a Ruskom prepadol, hoci obchodovanie pokračuje - EÚ klesla z prvého na tretieho najväčšieho obchodného partnera Ruska. V roku 2025 predstavovala EÚ približne 10 % celkového obchodu Ruska s tovarom vo výške 58 miliárd eur v porovnaní s 253 miliardami eur v roku 2021. Ide o pokles o viac než tri štvrtiny.
V júli 2026 sa hospodársky vplyv obmedzení vývozu tovaru a zákazov tovaru a technológií odhadoval na 49 miliárd eur alebo 56 % vývozu EÚ do Ruska pred rokom 2022. Vplyv na dovoz sa odhadoval približne na 110 miliárd eur alebo 75 % predvojnového dovozu z Ruska.
Sankcie EÚ boli účinné pri zastavení priameho vývozu tovaru, ktorý ruská armáda najviac potrebuje. Problémom zostáva obchádzanie sankcií cez tretie krajiny.
Audítori skritizovali nejednoznačnosť právnych ustanovení EÚ, ktorá podľa nich spôsobuje colným orgánom operačné problémy. V colných predpisoch a sankčných pravidlách sa niekedy používa odlišná terminológia, čo sťažuje presadzovanie sankcií v praxi, a znenie sankčných opatrení je niekedy vágne, členské štáty si to môžu vykladať rôzne. To vytvára príležitosti na výber najvhodnejšej jurisdikcie, keď si podniky v snahe obchádzať sankcie nájdu medzery a zámerne vyberajú členské štáty, v ktorých sú kontroly menej prísne.
Usmernenia EK a monitorovanie vykonávania sankcií podľa EDA nie sú právne záväzné, čo ponecháva priestor pre rozdielne vnútroštátne postupy a možné nedodržiavanie predpisov. Okrem toho eurokomisia nemá kritériá na posúdenie celkovej účinnosti sankcií, preto je ťažké určiť, do akej miery dosahujú svoje ciele a či sú potrebné ďalšie sankcie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)