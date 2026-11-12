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Rozpočet úradujúcej švédskej vlády plánuje ďalšie posilňovanie obrany
Vo Švédsku v súčasnosti prebiehajú rokovania o zostavení vlády po septembrových voľbách, v ktorých pravicový blok stratil väčšinu v parlamente (Riksdag).
Autor TASR
Štokholm 12. novembra (TASR) - Švédska úradujúca pravicová vláda vo štvrtok predstavila návrh rozpočtu na rok 2027, v ktorom sa zaviazala pokračovať v posilňovaní obrany a investovaní do dopravnej infraštruktúry. Zároveň sa však vyhýba novým významným politickým iniciatívam, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Vo Švédsku v súčasnosti prebiehajú rokovania o zostavení vlády po septembrových voľbách, v ktorých pravicový blok stratil väčšinu v parlamente (Riksdag). Návrh sa preto skôr zameriava na prechodný rozpočet a neprináša žiadne veľké reformy.
„Rozpočet vychádza z princípov, ktoré schválili všetky strany v Riksdagu, a zabezpečuje pokračovanie potrebných štátnych činností, kým sa nová vláda ujme úradu,“ uviedla vláda vo vyhlásení.
Prognózy hospodárskeho rastu udržala vláda na úrovni troch percent v roku 2026 a 2,3 percenta v roku 2027, čo je v súlade s predpoveďami z októbra. Výhľad čistej inflácie bol v tomto roku odhadovaný na úroveň 1,5 percenta a v budúcom roku na 2,3 percenta.
Vo Švédsku v súčasnosti prebiehajú rokovania o zostavení vlády po septembrových voľbách, v ktorých pravicový blok stratil väčšinu v parlamente (Riksdag). Návrh sa preto skôr zameriava na prechodný rozpočet a neprináša žiadne veľké reformy.
„Rozpočet vychádza z princípov, ktoré schválili všetky strany v Riksdagu, a zabezpečuje pokračovanie potrebných štátnych činností, kým sa nová vláda ujme úradu,“ uviedla vláda vo vyhlásení.
Prognózy hospodárskeho rastu udržala vláda na úrovni troch percent v roku 2026 a 2,3 percenta v roku 2027, čo je v súlade s predpoveďami z októbra. Výhľad čistej inflácie bol v tomto roku odhadovaný na úroveň 1,5 percenta a v budúcom roku na 2,3 percenta.