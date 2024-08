Rozposielali správy s hlasom Bidena: Spoločnosť dostala pokutu

Washington 22. augusta (TASR) - Americká telekomunikačná spoločnosť, ktorá zákazníkom zasielala správy s hlasom amerického prezidenta Joea Bidena upraveným umelou inteligenciou (AI), dostala v stredu od federálneho regulačného úradu pokutu milión dolárov. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a televízie CNN.



Umelo vytvorené zavádzajúce správy s hlasom Bidena spoločnosť Lingo Telecom v januári rozposlala tisícom voličov v štáte New Hampshire, kde sa v tom čase odohrávali primárky Demokratickej strany. Hlas prezidenta Bidena v správe voličov od účasti vo voľbách odhováral. V nahrávke zároveň umelo vygenerovaný hlas používal Bidenove obľúbené rečnícke zvraty, čím vyznieval uveriteľnejšie.



Spoločnosť Lingo sa s Federálnou komisiou pre komunikáciu (FCC) dohodla na mimosúdnom urovnaní sporu. Regulátor pôvodne od spoločnosti žiadal až dva milióny dolárov.



"Každý z nás si zaslúži vedieť, že hlas na linke je presne ten, za koho sa vydáva," uviedla vo vyhlásení predsedníčka FCC Jessica Rosenworcelová. "Pokiaľ sa v správe používa AI, malo by to byť jasné každému spotrebiteľovi, občanovi a voličovi, ktorý sa s ňou stretne."



Šéf odboru FCC pre presadzovanie práva Loyaan Egal uviedol, že generatívna technológia klonovania hlasu pomocou AI predstavuje významnú hrozbu. Domáci a zahraniční aktéri sa totiž pomocou nej môžu pokúsiť ovplyvniť výsledky amerických volieb vo svoj prospech.



Vysoká pokuta vo výške šesť miliónov dolárov a trestné stíhanie hrozí aj politickému konzultantovi Steveovi Kramerovi, ktorý stál za vytvorením týchto správ. Kramer uviedol, že jeho zámerom nebolo ovplyvniť konanie voličov, ale upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje AI, a podnietiť politikov k jej regulácii. Pokiaľ ho porota uzná za vinného, hrozí mu až šesťročný trest odňatia slobody za trestný čin obmedzovania volebného práva.