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ROZRUCH NA FESTIVALE: Po streľbe ostalo zranených niekoľko ľudí

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Policajti stoja v blízkosti miesta, kde bolo v sobotu 6. júna 2026 na komunitnom festivale v arboréte Agnes Reynolds Jackson v Tolede v Ohiu postrelených viacero ľudí. Foto: TASR/AP

Páchateľov sa dosiaľ nepodarilo dolapiť a polícia tiež vyšetruje okolnosti streľby.

Autor TASR
,aktualizované 
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Washington 7. júna (TASR) - Najmenej 12 ľudí utrpelo v sobotu zranenia pri streľbe v blízkosti pouličného festivalu v meste Toledo v americkom štáte Ohio, uviedla tamojšia polícia, ktorá pátra po podozrivých. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že dostala správu o jednej postrelenej osobe neďaleko festivalu „Old West End“ a po príchode na miesto našla niekoľko postrelených osôb. Zranených previezli do okolitých nemocníc, pričom nie sú známe podrobnosti zranení ani počet postrelených ľudí.

Zástupca náčelníka polície v Tolede Joe Heffernan neskôr priblížil, že dve osoby sú v kritickom stave. Zdá sa, že zo zbraní strieľali najmenej dve osoby, pričom pravdepodobne šlo o prestrelku medzi týmito osobami.

Páchateľov sa dosiaľ nepodarilo dolapiť a polícia tiež vyšetruje okolnosti streľby. Polícia podľa stanice CNN požiadala ľudí, aby sa z dôvodu vyšetrovania vyhli oblasti incidentu.

Festival Old West End je dvojdňová slávnosť v historickej štvrti Toleda, ktorá zahŕňa živú hudbu, stánky s jedlom či prehliadky domov, objasňuje AP.
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